新竹縣尖石鄉1名53歲徐姓男子10日到鄰居家喝酒後，頻逗弄鄰居飼養的比特犬，不慎遭犬咬中右大腿內側大動脈，當場血流如注，造成出血性休克送醫不治；檢方昨（11日）相驗遺體後依過失致死罪將飼主送辦，此外飼主未做寵物登記、植入晶片等，防疫所也將對此開罰。

警方指出，范姓婦人在10日晚上6時許報案指稱鄰居徐男早上7時帶米酒到她家喝酒聊天，當時她飼養半年多的混種比特犬有用粗鐵鍊綁著，而徐男喝酒醉後一直逗弄比特犬，她勸徐男早點回家休息，不要再逗弄狗，但對方未聽勸，徐男下午1時許再次逗弄比特犬時，犬隻突然抓狂咬住徐男右大腿內側大動脈，造成大量失血，經過送醫救治仍在下午4時宣告不治。

檢方在昨（11日）相驗遺體後依過失傷害致死罪將飼主送辦；此外飼主未做寵物登記、植入晶片等，防疫所也將對此開罰。(警方提供)

據ETtoday報導，新竹地檢署會同法醫、警方相驗徐男遺體，發現右大腿前側遭比特犬咬，造成8公分乘4公分大小、深5公分的大洞，小腿也有多處撕裂傷，致死原因為失血過多造成出血性休克，目前將對飼主范姓婦人依過失傷害致死罪偵辦；此外，該彼特犬因為未植入晶片，新竹縣動保處也將開罰3千元至1萬5千元。

范姓婦人向警方稱，這條比特犬是半年多前開始飼養，並非純種比特犬，因此才未通報造冊，平時在家都會繫上鐵製粗狗鏈，她當時也不斷勸徐男「不要摸牠，會咬人」；由於比特犬屬於攻擊性犬隻，行政院農委會曾表示將修法禁止飼養、輸入或輸出比特犬，但目前尚未立案，若未來范姓婦人無意繼續飼養，或該環境不符合相關規定，防疫所才會依法安置該犬。