李康生幾年前因身體微恙，在影壇消聲匿跡了一段時間，如今他不僅復出拍戲，且戲約不斷，角色也更加多元，近期上映的新作品《鱷魚》中，他飾演陰險腹黑的黑道大哥，為了洗白從政擔任議員的辦公室主任，笑裡藏刀的內心戲很多，這也是李康生第一次演反派角色。

在《鱷魚》中，李康生看似謙恭有禮、笑臉迎人，卻是滿肚子的算計，一場與政敵陣營談判分贓的戲，表現看似平和、氣氛愉悅，其實是刀來劍往、暗中較勁，李康生笑裡藏刀的演出精湛，演來絲絲入扣、完全不費力氣。

李康生近來戲約不斷，預告接下來會演更大尾的教父級黑道大哥，穿Brunello Cucinelli紫色絲絨夾克套裝入鏡。（JOJ PHOTO攝）

李康生說，他已步入中年，心想總不能一直演小生，因此得知要演反派，就特別想嘗試，沒想到這一試演出了心得，接下來還會再接演一部電影，不僅是黑道大哥，且是藏身黑道背後的陰謀者，有「愈來愈壞心」、「愈來愈大尾」之趨勢。

「想來也頗感慨的，以前我在蔡明亮導演的作品裡，可都是善良老實、被人欺侮的好人啊！」李康生笑說，他在現實裡是個吃素的草食動物，如今轉型演反派，與他本性不合，的確是一大挑戰。

演壞人容易，但要演出壞人的人性，則是一大考驗。李康生說，這個教唆小弟頂罪殺掉對手的黑道大哥，其實也有善良的一面，但不細看不易察覺，例如小弟出獄時，他並沒有派車到監獄接風洗塵，原本談好是50萬報酬，加倍給到100萬，還狠心趕小弟出門，其實是想給小弟一條生路，不要再踏入黑道，「我覺得這個人物的設定很鮮活，演起來特別有感覺！」

李康生接受本報邀請進棚拍攝Brunello Cucinelli時尚專題，身穿淺灰色Cashmere羊毛料西裝，紳士優雅的形象，展現影帝的氣勢與風采，另一套紫色絲絨夾克則展現李康生休閒輕鬆的一面。

Brunello Cucinelli羊毛針織外套，13萬1100元。（Brunello Cucinelli提供）

Brunello Cucinelli輕盈羽絨背心，14萬1500元。（Brunello Cucinelli提供）