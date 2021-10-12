美國DC漫畫超人（Superman）新發刊的的劇情，要挑戰讀者的感官，克拉克肯特（Clark Kent）和露易絲蓮（Lois Lane）的兒子喬納森肯特（Jonathan Kent）將要出櫃，而這位新超人喬納森肯特愛上了男記者中村傑（Jay Nakamura）。
根劇DC釋出的圖像中能見到男記者中村傑有著一頭紫粉色的頭髮，每當喬納森肯特盡可能拯救地球上的每個人時而身心俱疲時，這位男記者總是陪伴新超人身邊，他們的戀情也因而展開，在屋頂上喬納森肯特深情的給男記者一個吻，似乎冒出不少粉紅泡泡。
劇CNN報導，DC漫畫家湯姆泰勒（Tom Taylor）表示，「超人一直是希望、真理、正義的象徵，認為現代要增加更多意義，讓許多人可以從最強英雄超人中看到自己。
此外，DC漫畫並非首次讓漫畫英雄角色出櫃，《蝙蝠俠》第三代羅賓提姆德雷克（Tim Drake）接受了一位男性的約會，更早之前還有《蝙蝠女俠》的凱特凱恩（Kate Kane）曾與一名女性有關係受到懲罰，未來DC漫畫超人也將隨著時代的變化而調整劇情走向。
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