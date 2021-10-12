台灣發放「五倍券」，加上新冠肺炎疫情趨緩，珠寶界預期將有一波「珠寶抗通膨」的買氣。海瑞溫斯頓 (Harry Winston)即起在台展出數款大顆珠寶的作品，包括首次曝光的10.08克拉枕型切工斯里蘭卡藍寶石戒指、14.3克拉橢圓型切工緬甸藍寶石戒指，以及大氣奢華的黃鑽耳環等，吸引不少蒐藏大顆寶石的貴客上門鑑賞。

海瑞溫斯頓全球首次曝光的斯里蘭卡10.08克拉枕型切工藍寶石戒指，寶石未經熱處理，約1750萬。(Harry Winston提供）

台灣珠寶藏家實力驚人，而且品味不凡，多半不會被動等著珠寶商來賣寶石，而是主動尋找自己想要的寶石。海瑞溫斯頓向來以擁有珍稀寶石著稱，由於海瑞溫斯頓早年眼光獨到、下手精準，珍藏不少大克拉數的彩鑽珍寶，一旦釋出，總會吸引買家爭相收藏。

近日海瑞溫斯頓特別從紐約總部帶來多件絕美重磅級的珠寶作品，一顆全球首次曝光的斯里蘭卡10.08克拉枕型切工藍寶石戒指，寶石未經熱處理，周遭鑲有78顆鑽石。另一只14.3克拉橢圓型切工藍寶石戒指則是產自緬甸，一樣未經熱處理，近來藍寶石頻頻在拍賣會刷新高價，增值速度驚人，加上超過10克拉的藍寶石十分罕見，又是未經熱處理的新品，被藏家推崇是「閉著眼睛收藏就對了」的佳作，千萬不可錯過。

海瑞溫斯頓綺隱Secret Cluster系列藍寶石鑽滴耳環，耳環鑲嵌2顆共4.18克拉的藍寶石，約560萬元。(Harry Winston提供）

另一對以「Secrets by Harry Winston」為名的藍寶石耳環，除了耀眼奪目的稀世寶石外，還融入上乘的設計與工藝技術，每件代表作都蘊含著一個秘密等待著被發掘，耳環鑲嵌2顆共4.18克拉的藍寶石為主石，並在鑲石的圍繞下閃耀光芒。

海瑞溫斯頓The Incredibles系列枕形切工黃鑽耳環，兩顆主石各重約17克拉，約1.45億元。（Harry Winston提供）

彩鑽也是近來身價水漲船高的寶石，海瑞溫斯頓The Incredibles系列枕形切工黃鑽耳環，兩顆主石各重約17克拉，要價破1.45億。另海瑞溫斯頓Classic Winston系列黃鑽耳環臻品，各鑲有5.52克拉和5.62克拉的黃鑽，完美演繹著如夢如幻的繽紛色彩盛宴。