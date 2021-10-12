監察院院會今審議通過「監察法部分條文修正草案」，增訂第5章之1「國家人權委員會職權之行使」，共計修正11條條文，同日函送立法院審議，至於具爭議的例如聲請釋憲權、裁罰權、調解權等條文，這次修法都未再納入，盼早日完成三讀程序。

監察院指出，為使人權會依法行使職權，合法運用各種合作方式，為政府機關與民間團體，建立友善的溝通平臺，亟須制定作用法，而在修法之際，尚應顧及避免與彈劾、糾舉、糾正權等監察職權，有所混淆，肇致外界產生人權會擴權之錯誤聯想。

監察院說，故本次修正監察法，係以制定專用法條之方式，於增訂之第5章之1專章內，制定9條專用條文（第30條之1至第30條之9），並配合修正現行條文2條（第1條、第32條），共計修正11條條文。

監察院表示，本次修法，除了確保人權會行使職權依法行政，提高行政效率，增進人民對人權會之信賴外，並可符合聯合國《巴黎原則》所昭示之建立有效、具可信度之國家人權機構原則，落實憲法對人民權利之維護，奠定促進及保障人權之基礎條件，確保社會公平正義之實現，建立普世人權的價值及規範。

監察院指出，這次修法明確區隔人權會職權與憲定監察職權的差異，彰顯獨立性與專責性。人權會的職權性質，與憲法規定的監察職權，性質迥異，人權會職權具有事前預防性質，與行政機關立於協作關係，相互合作、尋求問題解決方案，以與國際人權標準一致。

監察院說，依循聯合國《巴黎原則》之意旨，規範人權侵害事件之調查方法；師法澳紐實施之全國性訪查成功經驗，引進系統性國家詢查制度；建立符合國情之監測機制，持續敦促政府機關落實國際人權公約 ；未納入前次草案具爭議性條文，期儘速完備人權工作之法制基礎。