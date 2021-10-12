印度最大的港口運營商表示，在緝獲近3噸海洛因之後，從下個月起將不再處理來自阿富汗、巴基斯坦和伊朗的貨物。

半島電視台(Aljazeera)報導，事件發生在上個月，印度西海岸的蒙德拉港(Mundra port)，從兩個貨櫃中查獲到3 噸海洛因，當局稱這批貨物來源地是阿富汗，估計價值 26.5 億美元，是印度有史以來查獲到最大的毒品。

另外，印度海關署也在9月緝獲了一批市價 2000 萬美元的海洛因，並在古吉拉特邦海岸附近的一次緝毒行動中，逮捕了 6 名伊朗男子。這使得蒙德拉港的最大經營者阿達尼集團(Adani Ports)決定，從11月15日起，不再收容阿富汗、巴基斯坦和伊朗的貨品。

蒙德拉港是印度最大私有港，也是主要經濟物流的門戶，去年該港就處理了1.3 億噸的貨物，同時也擔任印度最大的煤炭進口碼頭，因此雖然吞吐量小於孟買，但重要性有過之而無不及。

由於戰亂的原因，阿富汗是目前世界上最大的鴉片生產地，自然也是嗎啡和海洛因的主要來源，加上阿富汗的獨特地理位置，毒品的運輸路線多樣，可以經中亞國家進俄羅斯到歐洲，也能從伊朗、巴基斯坦進入亞洲，或是到印度轉口運往美洲。