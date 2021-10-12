雙11購物節將來了！關務署預估，去年雙11購物節，當月進口快遞報單大約670萬份，但是今年整體進口快遞報單數已經略有減少，所以預估今年11月快遞快遞簡易報單數大約650萬份。

財政部關務署表示，為防範非洲豬瘟入侵，海關前於中秋假期前後，持續對郵包、快遞貨物等高風險走私途徑加強查緝，自今年8月24日至10月8日，查獲並經農委會防檢局確定為豬肉製品計308件340.91公斤。

其中以郵包查獲最多，達263件253.84公斤，空運快遞貨物次之，計27件81.43公斤。查獲物品包括豬肉月餅、香腸及炸豬皮等，大多是來自中國大陸、香港、越南等非洲豬瘟疫區。

因雙11網購高峰期進口快遞貨物及郵包數量遽增，各關已調度人力積極把關，為強化查緝，嚴守國門，海關及動植物檢疫等第一線單位必須以邊境安全為優先。整體通關時間可能受影響，請相關業者及社會大眾諒解，也請民眾切勿訂購或收寄來路不明的肉製品，並請告知境外親友，不要以身試法，以免遭重罰後悔莫及。