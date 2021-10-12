TLPGA台巡賽今年第4場公開賽13日起將在楊梅揚昇球場，舉行總獎金新台幣1000萬元的「2021緯創女子公開賽」，54名職業選手和16名業餘球員共70人同場競逐今年的冠軍頭銜，職業冠軍獎金高達200萬元，是TLPGA台巡賽今年的千萬元級賽事之一。

冠名贊助這場比賽的緯創資通公司是全球資訊通訊產業領導廠商。自2006年起就開始贊助TLPGA舉辦比賽，去年起單獨冠名舉辦這場女子公開賽，今年更把總獎金從600萬元提高到1000萬元，緯創資通公司董事長林憲銘今天在賽前記者會上表示，緯創一直希望協助台灣選手把舞台建立得更好，並持續發展下去，如果TLPGA賽事獎金可以提高，也可以儘量把比賽和國外巡迴賽事共站舉辦，吸引國外好手來台參賽，形成好的競爭，可以快速提升台灣選手實力。

大會今天舉行職業業餘配對賽，林憲銘指出，因為颱風的影響昨天風雨還不小，原本有些擔心今天配對賽的情況，但今天來到揚昇球場天氣好很多，這是老天爺幫忙，也期待所有選手能夠發揮實力爭取佳績。

去年這場比賽在東華球場舉辦，「宜蘭球后」 石澄璇在最後一回合後9洞逆轉戰局1桿之差驚險贏得冠軍，今年前來衛冕，她表示，去年起受新冠肺炎疫情影響很多企業和TLPGA都受到衝擊，很感謝緯創公司大力支持，她會努力拿出好的表現尋求衛冕，不過石澄璇坦承心情是既期待又怕受傷害，她強調，揚昇球場舉辦過世界級大比賽，本周的強風和刁鑽快速的果嶺將是選手們最大考驗。