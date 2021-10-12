國際能源短缺危機也開始衝擊日本電力市場，周一日本尖峰時段電價費率每度漲破50日圓(0.44美元)大關，創9個月新高。

周一日本尖峰時段每度電的現貨價格最高來到50.01日圓，改寫今年1月以來最高，周二盤中最高也觸及50日圓大關。

日本電力市場規模達1500億美元，電價上漲的主因為石油、液化天然氣與煤炭等全球能源價格連袂大漲，不是創下近年最高就是飆上歷史新高。

全球能源價格飆漲一方面是歐洲與亞洲等地區的經濟強勁復甦帶動需求擴張，另一方面也有供應鏈瓶頸等供給面的因素。

對於能源幾乎全仰賴進口的日本來說，石油、天然氣與煤炭等能源價格上漲已造成本國通膨升溫，該國生產者物價指數(PPI)年增率竄至13年最高。

電價上漲同時喚起日本民眾去年冬天電價飆歷史新高、電網瀕臨崩潰的噩夢，讓日本陷入自福島核災以來最嚴重的能源危機。

一名能源交易商指出，「在儲備冬季用電與機會成本考量買盤的推升下，我們看到火力發電的電價不斷走高。」

與去年冬天的情況類似，液化天然氣與煤炭成本上漲是推升電價的主因，而且眼看再過幾周就將進入冬季，日本大型電力公司已開始採取避免重蹈去年覆轍的措施。

日本經產省指出，液化天然氣的庫存持續上揚，目前來到逾240萬公噸，較過去4年的同期平均水位多出60萬公噸。

根據日本去年全年7440萬公噸的液化天然氣進口量，目前庫存量約可支應12天的需求。

一名液化天然氣交易員表示，「日本已從去年大停電學到教訓，今年老早就開始針對今冬的需求拉高庫存。」