IMF公布最新報告，把台灣今年經濟成長率從4.7%上修至5.9%。國發會表示，IMF上修方向符合當前國內外經濟機構的預期；學者分析，隨著疫情趨緩與五倍券上路，今年超過6%機會很大。

國際貨幣基金（IMF）今天公布全球經濟展望報告，預估台灣今年全年經濟成長可望達到5.9%，較今年4月的4.7%上修1.2個百分點，明年則預估為3.3%。報告也預估台灣今、明兩年的消費者物價指數（CPI）分別為1.6%與1.5%，失業率則分別為3.8%與3.6%。

國發會官員受訪指出，台灣前3季出口表現亮眼，雖然本土疫情爆發，對第2、3季內需產業有所衝擊，但隨著疫情減緩，加上後續五倍券上路，第4季經濟成長率的出口、投資、民間消費應該都會往上走。

國發會認為，IMF上修台灣今年經濟成長率，「符合當前國內外經濟機構的預期」。

國發會官員表示，近期國際上風險因素雖然增加，但應該是在可控範圍內，包括中國能耗雙控政策、美國聯準會（Fed）縮表等議題，但應該不至於影響今年的成長動能，通膨部分還是要持續觀察。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任受訪時表示，主計總處、央行陸續上修台灣今年經濟成長率到5.88%、5.75%，IMF現在上修台灣經濟成長率到5.9%也很合理。

吳大任分析，台灣今年出口表現很不錯，預計是貢獻今年經濟成長率的主力；內需部分因為本土疫情爆發受創嚴重，但隨著防疫慢慢鬆綁，加上10月五倍券政策，預計內需可以逐漸恢復正常，如果疫情沒有再起，內需第4季有望補上今年5、6月的缺口，甚至有機會表現更好，「今年經濟成長率超過6%可能性蠻大。」

不過，吳大任提醒，目前其他重要變數還包括中國生產面的問題，對中國經濟成長動能、全球供應鏈可能帶來衝擊。

吳大任也說，觀察貨運狀況，各國第4季廠商生產成本很可能再上升，連帶影響通膨升溫，台灣明年也會調整基本工資，對通膨可能帶來另一波壓力。