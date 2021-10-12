搶搭五倍券龐大商機列車，今年首次聯合一、二館，一起舉辦七週年慶的南紡購物中心，將於十四日起跑；該中心總經理莊景堯表示，今年週年慶業績挑戰目標14.2億元，其中，最大亮點為含五倍券回饋在內，現金回饋將創下最高達25％新紀錄，堪稱史上最高的週年慶回饋率。

由台南紡織集團百分之百轉投資的南紡購物中心，於今(12)日在A1館一樓時尚廣場，舉辦七週年慶誓師大會；這也是該中心首次聯合去年底才開幕的二館，一起舉辦七週年慶，力拚全年度最大強檔期的業績目標，目標挑戰14.2億元。

南紡購物中心總經理莊景堯率領副總經理楊(金丙)彥、營運事業群協理蔣宜宸、財務部協理柳蕙蘭、技術服務部部長楊政達等，主持啟動儀式；在眾人歡呼聲中，氣球爆破彩帶齊飛，象徵業績開紅盤，氣氛很嗨。

莊景堯表示，南紡購物中心開幕第七年，業績逐年成長。即使在本土疫情最嚴峻的今年五至七月期間，其業績仍持續創新高。此外，知名的春水堂人文茶館，亦已確定進駐該一館的一樓賣場，預計於農曆春節之前開幕，將成為該餐飲區塊增添一支生力軍。

南紡購物中心的百貨年度重頭戲之週年慶，去年業績超過11億元。今年A2館加入營運，讓南紡購物中心成為全台快時尚品牌最多最完整的商場。ZARA、ZARA HOME、Massimo Dutti、UNIQLO、GAP、GU、H＆M等七家快時尚，更破天荒首次加入商品抵用券合併累積贈送行列。

南紡購物中心會員消費最高可享滿6000送1200元現金回饋，同時，為因應振興五倍券上路，全館即日起至十一月三日更推出「鈔值加碼」，持會員卡並使用五倍券，單筆消費滿3000千贈300元商品抵用券。合計最高消費滿6000送1500元，相當於25％的現金回饋。

A1、A2館週年慶預購檔期從十四日到二十日，首波檔期預計二十一日開打，持續至十一月三日。去年預購會營收破億，今年預購會業績目標上看兩億元。十四日起至十一月十七日，另有「心心集樂趣滿額集心送」活動，消費滿一千元可獲一心，集滿指定心數可兌換商品抵用券、會員點數、史努比授權贈品等好禮。