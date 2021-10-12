聯想集團回A上市之路受挫，日前宣布終止科創板上市計畫。惟有陸媒從該公司招股書發現集團管理層過高，更有消息稱，已於2019年底退休的聯想集團名譽董事長柳傳志，其退休年薪接近人民幣（下同）1億元。聯想控股立刻否認上述消息。

香港經濟日報報導，根據聯想集團招股書顯示，於2020／21財年聯想集團董事、高級管理人員及核心技術人員的稅前薪酬合計9.34億元，佔當年歸屬於公司權益持有人的淨利潤79.85億元的比重為11.7％。有分析質疑，聯想集團淨利潤僅低單位數下，管理層的薪酬過高。

第一財經引述聯想控股方面回應稱，關於柳傳志退休年薪的消息嚴重失實。聯想控股強調，2019年12月31日，柳傳志從聯想控股退休，不再擔任公司董事及管理層之職，為公司名譽董事長、資深顧問、戰略委員會委員。自2020年始，柳傳志不再從聯想控股領取職務薪酬，包括工薪、獎金、中長期激勵等。