台灣新創團隊thingnario (慧景科技) ，為市場少有的能源軟體新創事業，今年入選成為台大創創中心的輔導團隊，12日傳出好消息，成功將其AI軟體方案導入大型太陽能案場，協助案場成功併聯運轉，同步提升維運效率。

Thingnario共同創辦人、台大資工系教授徐宏民指出，將人工智慧應用在光電領域上，增進管理效率與自動化是全球科技趨勢，台灣近年來以高速發展綠能，勢必要納入前瞻技術，像AIoT技術等，均有助於推動台灣能源轉型。

此次成功導入thingnario AI軟體解決方案，是新加坡商韋能能源公司位於彰化芳苑的大型地面型太陽能案場。韋能能源表示，案場裝置容量為8.2MW的地面型案案場，使用集中型的變流器搭配串列監控。

韋能能源認為，thingnario 的解決方案能結構性的監測所有點位，其中的AI智能事件偵測，能主動偵測通知案場發電異常，如遮蔭、串列接線劣化到何時需清洗太陽能板等，透過手機APP即時推播，大幅減少人員查看、人工分析時間成本，加上客製化的自動收益報表，可確保案場投資。

台大創創中心表示，thingnario 成立4年，企業定位為再生能源領域，以AIoT軟體服務切入能源監控市場，實現資訊科技與產業專業知識的高度整合服務，目前海內外旗下管理案場已超過2000案場，裝置容量超過1GW。2019年獲得美國在台協會推薦，以能源新創事業前往荷蘭海牙，參與美國聯邦政府主辦的全球創業峰會。2020年公司財務即達到損益兩平，深具成長潛力。

總部位於新加坡的韋能能源，所營運的太陽能產業遍佈於澳洲、印度、印尼、日本、菲律賓、韓國、臺灣與泰國等地，經過此次彰化芳苑的太陽能案場AI技術成功導入，帶來後續進一步合作的機會。