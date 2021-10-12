2021年MOLTEN盃全國社會組籃球錦標賽12日完美落幕，女子組台電靠著陳孟欣、郭佳紋聯手逆轉戰局，終場58比53擊退由台元化身的DLIVE，戰績5戰全勝2017年後再度封后；男子組凱邦工程靠上半場一輪猛攻讓勝負提前分曉，終場80比62大勝犇鐵板燒封王。

女子組兩支全勝隊伍台電與DLIVE的冠軍對決，雙方你來我往直到最後讀秒階段才分出高下，台電陳孟欣終場前2分07秒的抄截上籃率隊54比53超前比分，隨後雙方幾波進攻均未能得分，終場前13秒郭佳紋站上罰球線為球隊添加2分，DLIVE隨後發球卻造成迴場違例，採取犯規戰術讓郭佳紋再罰進2分，自此勝負底定，台電再次登上社會組錦標賽后座。

台電陳孟欣繳出21分、5籃板、5助攻、3抄截的全能表現，是台電此役獲勝的關鍵人物，郭佳紋進帳16分包含最後的4罰俱中，替球隊搶下重要勝利；DLIVE則以蔡佩真10分、20籃板表現最佳，吳盈潔14分。

男子組冠軍戰則是上演大專球隊對決，由凱邦工程(萬能科大)與犇鐵板燒(醒吾科大)本屆二度交手，預賽由凱邦79比61獲勝，冠軍戰再度遭遇凱邦工程依然不讓勝利溜走，上半場即展現旺盛火力領先超過20分，下半場犇鐵板燒無法將落後分數追近，凱邦工程終場就以18分之差大勝封王，凱邦兩位外籍生表現最佳，蓋比20分、張傑瑋15分。

本屆MOLTEN盃全國社會組籃球錦標賽名次：男子組：冠軍凱邦工程、亞軍犇鐵板燒、季軍福金剛、殿軍岱宇國際；女子組：冠軍台電、亞軍DLIVE、季軍遠雄人壽、殿軍北市大-王山頌建築師事務所。