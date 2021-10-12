(22：56 更新內文)美國周二(12日)將公布8月JOLTs 職位空缺數據，加上周三將公布的消費者物價指數(CPI)，預料通膨將持續高檔震盪，美國10年期公債殖利率來到1.601%，美股3大指數期貨盤前走升。美股周二開盤上漲11.09點、以34507.15點開出，4大指數齊揚，市場等待周三由銀行股開啟的美股財報季表現，電動車大廠特斯拉漲近2%，隨後美股劇烈震盪，顯示通膨憂慮持續困擾市場。

截至台灣時間12日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲59.54點或0.17%、暫報34555.60點；標普500指數上漲11.22 點或0.26%、暫報4372.41點；那斯達克指數上漲65.17點或0.45%、暫報14551.37點；費城半導體指數上漲17.44點或0.54%、暫報3238.67點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價漲1.98%、暫報807.62美元；台積電ADR股價漲0.27%、暫報110.56美元；聯電ADR股價跌0.94%、暫報10.51美元。

隨著市場開盤約1個小時半，美股4大指數劇烈震盪，大部分科技股吐回漲勢，特斯拉股價漲是縮至1.68%。

大陸乘用車市場信息聯席會 (CPCA) 數據顯示，特斯拉9月在大陸市場賣出5 萬 6006 輛上海超級工廠製造的汽車，這也是2年前啟用以來最高紀錄，其中有3853 輛出口，總體比8月的數據還要好，目前上海生產Model 3 和 Model Y。

美國財政部指出，即將與一些國家針對取消數位稅達成共識，期望能在10 月 30 日至 10 月 31 日義大利羅馬舉行的G20達成協議，排除美國企業面臨的不公平情況。

至於近期能源、金屬價格飆漲，已經對供應鏈成本上漲造成影響，若遲遲不能改善供應狀況以及物流堵塞等問題，預料將影響通膨持續高漲，導致全球經濟復甦面臨極大不確定性。