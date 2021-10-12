一名網友分享，日前開進一條雙邊都是紅線、但汽車停好停滿的巷子，因為會車不小心擦撞一輛違停車，對方要求2000元和解金，但網友直接報警且堅持不和解，警方因此拍照寫證明單，並將兩旁違停的16輛汽、機車全部夾上紅單。且事後保險理賠，因為對方是違停所以對方全責，該網友換保桿連工帶料1萬3千多，通通對方負責。這也讓該網友好奇，反正沒肇責，這樣以後檢舉達人是否乾脆撞一台，所有違停就全部開單呢？

一名網友在《mobile01》發表文章「撞到違停，整排違停都需要開單問題」，表示一個月前，在雙邊都紅線，但汽車停滿滿的巷子裡，跟別人會車時，擦到違停車輛，車主馬上從屋裡出來，說要2000塊和解金，原PO則是報警。

警察到場詢問要不要跟私下和解，警方可以當見證人，如果沒和解，要開證明單的話，2邊違停都需要開違規停車，原PO為了出險，表示要開證明單，對方車主說私下和解1000元就好了，原PO堅持不要，警察就叫雙方去派出所寫筆錄，另1名警察開始拍照寫單，2旁16台汽機車全部都夾著一張違規停車。

肇責的部分，出乎原PO意料，原以為自己撞人會是全責（或者自己7對方3），但理賠人員打電話來說，因對方違停所以他是全責，原PO保桿有6公分刮痕，堅持換保桿，原廠報價含烤漆加工資1萬3千多，而對方沒修車。

不過這樣的結果也讓原PO好奇，這幾天修法說停紅黃線不能檢舉，撞到違停的話，整排違停都需要開紅單，真的可以這樣嗎？且撞違停沒有肇責，那檢舉達人是不是乾脆撞違停車輛，撞一台全部開罰單的概念？

這篇文章引發網友熱議，有人表示原PO「完全沒有故意跟過失的法理知識，才會說出這種話」，不過也有人回：「其實他說的沒錯，即使他是故意的，也只是他肇責大，但是警察只要處理這事情，一樣得對整條開單才能繼續。如果他目的是要警察開單，算一算應該罰單總額還是超過他自己的花費。」

還有人認為：「違停本來就該開罰單，台灣到底怎麼演變成這種奇奇怪怪潛規則的地方」、「原來根本就是警察問題，警察親眼看到違停還可以選擇不開單，是因為要寫3聯單要照相留底，躲不過只好開單」、「沒錯啊！警察看到違規本來就看心情開單，九成九都是裝作沒看到開過去，剩下0.1 成是民眾檢舉才開一下」。

「違停全責？我還是第一次聽到，保險公司理賠，撞到違停是主張違停方自負三成，他違停不代表你可以撞他，這言論就很像無照駕駛停等紅燈被撞死，因為你無照所以我無責」、「主要是看地點吧！大馬路上可能7/3開。巷子因為開車空間被違停壓縮到只剩一輛車寬，所以才變成違停的全責」、「違停全責，這實在太振奮人心了」、「違停本來就應該全責，哪天巷子失火消防車開不進去，燒死人房子燒光了，就不要哭說救災不力」。