大陸澎湃新聞報導，大陸浙江杭州今年第二批住宅用地14筆集中出讓，12日落幕，有9筆地塊（含1筆人才租賃用地）以底價成交，其餘5筆溢價成交，土地無一封頂，最高溢價11.4％。

一名長期關注浙江土地拍賣市場的人士說：「近幾年杭州土拍市場一直火熱，土地出讓金常年居全國前三。今年9月以來，主要城市土拍市場遇冷，但杭州第二輪土拍的結果還是有些出乎意料，成交率低，平均地價與5個月前相比打了85折，反映房企對後市觀望情緒濃郁，也會影響樓市走向。」

澎湃新聞報導，今年7月，杭州市規畫和自然資源局發布《國有建設用地使用權掛牌出讓公告》，出讓31筆宅地。8月18日，該局發出補充公告，稱終止掛牌，將於8月31日前重新掛牌。

8月26日，杭州市規自局再次發布出讓公告，與第一次公告相比，競買准入條件、土地競價規則、購地資金來源等都有調整（更嚴）。

依公告，競買人須具備1年以上開發資質；同一集團成員企業不得同時報名競買（或聯合競買）同一地塊，除競品質地塊，同一集團成員企業最多參與5筆地塊競買。

土地競價規則也有變化：一般地塊溢價率上限由20％調為15％，競品質試點地塊溢價率上限由10％調整為5％；出讓地塊達到上限價格後，轉為在此價格基礎上，通過線下公開搖號確定競得人。

這次集中原出讓涉及31筆土地。10月11日晚20時，市規自局發布另一終止公告，終止了其中17筆地塊的使用權掛牌出讓。

12日，參與競價的14筆土地全部成交，其中9筆以底價成交，另5筆的溢價率在4.67％-11.4％；14筆土地中有5筆由地方城投公司競得。

據報導，杭州今年第一批住宅用地集中出讓在5月。當時，總出讓面積301.8萬平方米、總建築面積757萬平方米的57筆土地全部成交，總成交金額1178.2億元人民幣，其中41筆達到封頂溢價競自持（競價後自行持有）。