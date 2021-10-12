NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）今年爆紅，日本眾藝人們也紛紛投入，歌手酒井法子自己重唱曾由翁虹中文翻唱〈變了模樣〉的代表作《碧綠色的兔子》，重編新曲《碧綠色的兔子2021》，音源與照片，以「NFT」拍賣網站中出品競標。

NFT是將視覺、音樂、真藏的數位資産以區塊鏈方式，上面記錄所有証明書，是最新型的非代替性的數位代幣。台灣歌手周興哲今年3月就在IG宣告發行第一款NFT音樂作品《＋E1》，在今年4月以13.32以太幣、約為2.8萬美元的價格賣出。

同時酒井暌違8年演出日劇《PRODUCER K4》（暫譯）完成拍攝，將此作為宣傳的一環，將在24日於東京台場舉行上映會，並於11月7日結束。該劇神崎茂導演表示《PRODUCER K4》是一部優秀的作品・為了得知大眾評價，以NFT方式來試水溫。

「Perfume」用NFT將舞蹈動作3D視覺售出。（ライゾマティクス供）

美國Twitter創業者傑克多西（Jack Dorsey）CEO之前將「第一段推特」在NFT以3億日圓（約台幣7千4百萬元）賣出成為話題，日本最近有手繪畫家西野亮廣售出新作繪畫，而樂壇上有小室哲哉、吉他家MIYAVI、女團「BABYMETAL」、「Perfume」等都已使用NFT，其中Perfume今年6月將舞蹈動作3D資訊化的首個NFT以約300萬日圓（約台幣74萬元）成交售出。