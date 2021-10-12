陳柏惟罷免案，蔡英文要出手了？早前有綠營地方人士表示，總統兼民進黨主席蔡英文不會以黨主席身份出席挺陳柏惟活動，綠營的最高決戰層級只會到台中地方黨部。但據最新消息指出，民進黨高層今(12日)表示，有鑑於連續多日有抹黑陳柏惟消息，民進黨將加大支持陳柏惟力度，不只地方民代要表態，連兼任黨主席的蔡英文也將在適當時機，表達對「惡質罷免文化」的態度，力挽陳柏惟恐被罷免厄運。

據《信傳媒》12日下午報導，有綠營地方人士說法指出，目前確定的是，蔡英文主席將不會以黨主席身份出席挺陳柏惟活動，綠營最高決戰層級只會到台中地方黨部。該人士續指，罷免案若最後演變成「藍綠對決」，綠營勢必將執政成敗與罷免陳柏惟綁在一起，屆時在基本盤藍大於綠的台中第二選區打成組織戰，反而對綠營不利。

但據《ETtoday新聞雲》12日晚間報導，引述民進黨高層說法指出，黨秘書長林錫耀月初已南下台中與陳柏惟陣營開會商討反罷免對策，包括立法院副院長蔡其昌、台中立委何欣純、張廖萬堅、黃國書、莊競程等人，也都已公開力挺陳柏惟。

該高層人士分析，國民黨上周連日來的抹黑，已激起綠營支持者的不滿，連帶使陳柏惟近日臉書貼文讚數每篇都破10萬讚，直追蔡總統的臉書聲量。對於外界非常關心蔡英文是否會表態挺陳柏惟，該人士進一步指出，蔡英文將會在適當時機，表達對「惡質罷免文化」的態度。

值得注意的是，《美麗島電子報》今（12日）公布罷免陳柏惟民調，結果顯示，有37.2%同意罷免，25.7%不同意，另20.9%表示不投票或投廢票，未明確回答的有16.2%；同時，有5成7受訪者表示會去投票，不會投票的為3成1，若將上述兩項數據交叉分析可發現，有同意罷免的民眾當中有8成8會去投票。