為產業脫碳 馬克宏發表「法國2030」發展計劃 22:132021/10/12 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國總統馬克宏12日發表名為「法國2030」發展計劃，投資350億美元，要讓法國在2030年成為綠色氫氣技術領導者，製造低碳排放飛機和小型核子反應爐，目的讓法國產業脫碳，為包括汽車、生物醫學和半導體等關鍵領域帶來革新。 美台國防工業會議 國民黨願做印太負責任夥伴 習近平：中國將構建碳達峰、碳中和1＋N政策體系 #法國 #脫碳 #計劃 #馬克宏 #法國總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東返鄉青年養殖白玉蝸牛 進軍美妝市場 17:512021/10/12 生活 接單轉強 順德為升業績迎曙光 04:102021/10/12 證券．權證 能源危機狂燒 英國掀關廠潮 19:302021/10/12 財經 F-35軍售對手 「獅鷲」輸在2大罩門 18:482021/10/12 軍事 爆改世銀數據 IMF總裁保住職位 12:182021/10/12 國際 第一屆E-Mobility Taiwan下周20日實體登場 打造第二大護國產業 15:482021/10/12 財經 國民黨花蓮縣黨部主委突去職 傳前主委代理 19:562021/10/12 政治 社評／日本對台走向 關鍵在中美大局 04:102021/10/12 焦點新聞 東台前三季營收 創同期第三高 19:112021/10/12 財經 《科技》首屆智慧移動展20日登場 眾多指標業者參展 14:512021/10/12 財經 台灣能源軟體新創 AI技術落地彰化芳苑太陽能案場 21:332021/10/12 財經 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 晶片荒 台積出招一石二鳥 - 財經要聞 - 工商時報 美股重演2018年Q4崩跌？ 末日博士曝Fed老大陷兩難 - 財經 通膨炸彈！專家警告房市最後引爆點 台灣人要小心這件事 - 財經 明天全靠台積電？小心 還有3大未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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