法國總統馬克宏12日發表名為「法國2030」發展計劃，投資350億美元，要讓法國在2030年成為綠色氫氣技術領導者，製造低碳排放飛機和小型核子反應爐，目的讓法國產業脫碳，為包括汽車、生物醫學和半導體等關鍵領域帶來革新。