脫口秀演員龍龍上月底在社群指控老K霸凌，造成喜劇圈一陣腥風血雨，原本護航龍龍的雞排妹，也突然與同為經紀人康姊開直播上演「屠龍」解約，而龍龍今（12）日在臉書發文向大家道歉，並對雞排妹意有所指：「希望妳最後給我擁抱是真的。」

龍龍今（12）日在臉書道歉文表示事件發生以後我很慌亂，完全不知道該怎麼處理，過程中也做出了一些不理智的決定，其中龍龍對康姐被攻擊的時候認為「我不夠同理她的委屈和處境，一直想幫粉絲講話是我的不對。康姐並不是事件的主角，她也沒有必要遭受這種待遇，但當時的我只心疼愛我的粉絲，實在欠缺思慮。」另外對鄭家純願意主動幫忙，卻限制龍龍發文及回覆，讓龍龍表示「這種無能為力好令人沮喪。我很抱歉我答應了你們，但還是無法好好控制自己的行為而引起更多紛爭。」最後對鄭家純也說「如果妳覺得我是在假哭到令妳想吐的話，希望妳最後給我擁抱是真的。」

對於一開始批老K的開端，龍龍坦承「我記錯了」真的很瞎，隱私被侵犯與違反約定脫稿演出而對方堅決不認錯的言論讓我感到非常憤怒，而沒有再次確認實際演出內容用字，我對於後來在影片中指稱薩泰爾與老Ｋ說謊感到非常抱歉。

至於網友對於龍龍的道歉文則留言「有點懂那種明明很委屈卻硬要搞笑裝沒事的心情，但記錯真的太扯了，希望一切回歸原點，加油吧！」、「唉，什麼叫希望妳最後給我的擁抱是真的？真的就像她說的，不管怎麼道歉，都還會藏一些攻擊性話語在裡面，真是……」、「哭哭就有更多人鼓勵妳，一句「我記錯了」就能搞得天翻地覆，不得不說，您真是流量和炒新聞大師」、「道歉就道歉夾了一堆藉口把自己做錯的事合理化成一切都是情緒導致脫序，建議龍龍之後往戲劇圈發展！那裡的確更適合妳」。