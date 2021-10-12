台灣基進立委陳柏惟罷免投票倒數10天，民調即將封關。「無情真實的未來預測」網站指出，若明日就進行投票，罷免案通過機率非常高，並預估陳柏惟罷免案的同意罷免票數會達到8萬9千票，這個數字占台中市立委第二選區選民的30.6%，同時「無情真實的未來預測」也把陳柏惟罷免案和過去歷次的罷免案進行比較。

「無情真實的未來預測」12日針對陳柏惟罷免案結果進行預測，結果顯示，若明天就進行罷免投票，罷免案通過機會高，無情罷免指數為2.3，預測同意罷免票數為8萬9千票，市場預測通過價格$79。同時，Google trends熱度分析也顯示「罷免陳柏惟」的關鍵字搜索熱度在台中市立委第二選區中呈現飆高的狀態。

「無情真實的未來預測」也將陳柏惟的罷免案和其他幾次罷免案進行比較，並預估贊成罷免的為51%，反對罷免比例為23%。相較之下，高雄市議員黃捷當初的預估罷免指數為1.07，贊成罷免比例為48%，反對罷免比例為45%，最後結果未通過；前桃園市議員王浩宇當初預估罷免指數為2.28，贊成罷免比例41%，反對罷免比例18%，最後結果為通過；前高雄長韓國瑜當初預估罷免指數為2.04，贊成罷免比例55%，反對罷免比例27%，最後結果為通過。

此外，《美麗島電子報》12日公布罷免陳柏惟民調，結果顯示，有37.2%同意罷免，25.7%不同意，另20.9%表示不投票或投廢票，未明確回答的有16.2%；同時，有5成7受訪者表示會去投票，不會投票的為3成1，若將上述兩項數據交叉分析可發現，有同意罷免的民眾當中有8成8會去投票。