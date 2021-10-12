遠傳（4904）12日公佈9月自結營利概況，9月遠傳合併營收74.66億元，9月單月每股盈餘 (EPS)0.22元，年成長率高達21.5％。

遠傳9月營收主要受惠於iPhone 13熱賣帶動手機業務強勁成長、吸引用戶升級5G，加上資通訊業務、遠傳friDay購物等新經濟營收挹注，年成長率高達25.3％，締造月營收連續11個月正成長的佳績，合併EBITDA與稅後淨利分別為24.32億元與7.13億元，合併EBITDA年成長率提升至8.2％。9月EPS為0.22元，年成長率高達21.5％。

累計1～9月，遠傳合併總營收為610.37億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為209.17億元與71.49億元，自結EPS為2.19元。

遠傳第三季EPS超越財測目標達到110％，累計今年1至9月，EPS已達全年度財測目標的85％，營運績效亮眼。

遠傳月租型用戶數持續成長，客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User ARPU)穩居電信業之冠，自今年3月起行動服務營收和ARPU年成長率領先同業雙雙轉正，9月份ARPU年成長率更高達3.4％，繳出連續7個月正成長的亮麗成績。

遠傳數位轉型效益持續擴大，9月份新經濟營收年成長率達36％，資通訊業務營收年成長率達45％，其中物聯網服務營收年成長率達265％、雲端服務營收年成長率達75％。

在個人數位服務方面，friDay購物營收年成長率達43％、數位媒體服務營收年成長率達24％。累計今年1～9月，新經濟營收年成長率達18％，營收佔比達16.5％，持續超越2021年度營收佔比目標16％。

遠傳表示，根據國際行動網路調查權威Opensignal最新報告，遠傳在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標，均打敗韓國榮獲世界第一，展現台灣與遠傳5G傲人實力。挾帶「Opensignal橫掃三金」的超高人氣，遠傳iPhone 13開出紅盤，創下繼iPhone 6系列後開賣首日最佳銷量。

總經理井琪推動「遠傳大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)作為轉型核心能力，成效斐然，獲《數位轉型鼎革獎》評選首屆「數位轉型領袖獎」殊榮。遠傳並獲《GBO全球企業獎》評選為「最佳企業社會責任」獎和當選《天下永續公民獎》大型企業組前10強，遠傳積極實踐永續經營備受肯定。