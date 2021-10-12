百年一遇的股債大多頭，六大壽險拼命實現。國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險公司前9月已實現逾4千億元股債資本利得，合計稅後獲利近3122億元，較去年同期成長逾83％，國壽前9月稅後獲利已破千億元，富邦人壽亦近952億元，南山人壽545億元，中壽逾259億、台壽近226億、新壽近139億元，都創六家公司成立以來的全年獲利新高。

六大壽險獲利約占整體壽險獲利93％，推估整體壽險業今年前9月稅後獲利已逾33300億元，同樣是台灣壽險史上的獲利新高。

六大壽險公司前9月已拿到近700億元的現金股利，第四季估計約還有70~80億元的股利將進帳，大部分公司第四季可能不會再大量實現資本利得，除非市場有重大變化，必須先降風險部位，否則第四季應會進入今年獲利「平淡期」，應會是四季中獲利金額最少的一季。

9月其實已可看出跡象，六大壽險9月合計稅後獲利189億元，僅比5月疫情最嚴重時獲利175億元略好，但已是今年單月次低獲利金額，實現資本利得僅216億元，則是今年單月實現最少的一個月。

9月六大壽險公司合計有70億元左右現金股利進帳，新台幣兌美元又貶值，部分公司出現較大匯兌利益，因此就沒有積極實現資本利得，而9月6家公司合計增提34億元的外匯價格變動準備金，餘額回到265億元以上，但第四季還是不排除有公司會趁獲利高點，一次性大量增提外匯準備金。

9月底資本市場亂流，股債價格雙跌，亦造成壽險淨值減少，六大壽險公司因為新壽有增資金額82億元到位，淨值幾乎沒有太大波動，其他公司淨值都有減少100~400多億元不等，主要是淨值項下金融資產未實現利益合計少逾1500億元，到9月底淨值下金融資產未實現利益，以富邦人壽1470億元最高，合計六大壽險淨值項下約還有3500億元的股債、基金等未實現利益，尚不含攤銷後成本項下的債券，即要實現仍是有極的空間。