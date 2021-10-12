景文科大財金系副教授、房產專家張定煊在臉書指出，美國2021年8月消費者物價指數(CPI)年增5.3%，排除能源與物價指數年增4.0%，通膨陰影壟罩整個美國。至於台灣通膨疑慮，終於成為房市的最後引爆點，恐慌的置產族跟觀望的首購族衝入房市，台灣房市開始遍地開花。

張定煊指出，在美國的親朋好友都知道，他們感受到物價上漲率絕對超過這些公布的數字，台灣的CPI 是2.63%，台灣民眾感受到的物價上漲壓力，也是高於這個數字。張定煊認為，CPI跟民眾感受脫節，跟它裡面所設定的權重還有調查方法都有關係，要怎麼計算有其理由，但是我們政府官員必須要了解它應用的侷限性，老是在那邊說只是季節性蔬菜漲了，只是油價漲了，蚵仔麵線沒有漲，「不知道是在安慰民眾還是欺騙自己，就會導致很嚴重的錯誤決策」。

張定煊表示，因為通膨問題讓許多剛性需求出籠，不過建商也不見得要高興得太早，之前的預售案，要是土地成本拿得很高，還不曉得得用多少營造成本才能完工，即使沒爛尾，用工程品質來節約成本，消費者就吃虧大了。

至於偏好先建後售的高雄房市，受到的衝擊偏小，真正自用首購族，咬著牙進場的，也要特別留意自身的財務狀況，自身的所得也是能夠隨著通膨調升，不然等到交屋時，萬一要面對3%以上的房貸利率，要估計一下自己是否承擔得起。

張定煊說明，金融海嘯前，台灣沒有通膨，房貸利率也是2.5%以上的水準，資金退場加上成本推升通膨的情況下，3%以上不算太離譜的估計。

美國這次通膨高升，主要也是透過印鈔大撒幣想要製造需求拉動的通膨來刺激經濟，只是沒料到全球疫情所導致的供應鏈斷鏈問題，老是想要透過貿易戰制裁大陸，北京當局索性把電閘拉起來，把高耗能高汙染低附加價值的產品線停掉，讓美國麻煩大了。

如今貨幣炸彈拆得不好可能變成停滯性通膨，貨幣工具就完全無法使用，美國聯準會老是說沒事，把貨幣氣球越吹越大，現在終於面臨吹爆的危機。

張定煊警告，氾濫的貨幣收得快，房市股市泡沫立刻崩潰，若收得慢則是遭到通膨摧毀經濟，現在完全是看老天保不保佑美國。話鋒一轉，指出台灣也是一樣，老是說房市的漲幅還好，現在房市羊群應開始成形，變得不太好了，他預估仍是說還好，這樣就不會有太大動作，一樣是看老天保不保佑台灣。

張定煊表示，若北京當局真的堅持走產業升級的道路，汰除高耗能高汙染產業低附加價值產業，過去提供大量廉價商品的世界工廠將一去不復返，其他新興市場的供電能力與勞動力恐怕難以填補這個缺口，會讓通膨持續困擾全球，台灣民眾必須做好輸入性通膨的準備。