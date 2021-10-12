1名人妻日前因為臨時聽到垃圾車到來，交待丈夫將冰箱的蘿蔔糕拿來煎熟後即出門倒垃圾，沒想到她回到家中後發現驚人1幕，丈夫竟然將「整塊蘿蔔糕」豪邁地放在平底鍋煎，她事後PO文爆料對方蠢舉，引起廣大人妻網友們笑說「每個人的老公都一樣」、「還好盒子還有拆掉」、「以為是在煎牛排？」

該名人妻在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，她日前在煮晚餐時忽然聽到垃圾車到來，她因此急忙請求老公幫忙先煎一下「蘿蔔糕」，她則下樓倒垃圾，而老公聽到後只問了她「蘿蔔糕你放在冰箱嗎？」她回答是後即下樓，沒想到再次回到家中卻發現驚人的1幕。

人妻交待丈夫將冰箱的蘿蔔糕拿來煎熟後即出門倒垃圾，沒想到她回到家中後發現驚人1幕，丈夫竟然將「整塊蘿蔔糕」豪邁地放在平底鍋煎。（翻攝自臉書「Costco好市多商品經驗老實說」）

該人妻說，她當下發現老公竟然將「整塊蘿蔔糕」放入油鍋中煎，她問對方「老公你為什麼沒切？」對方則回應「你沒說要切阿，我倒了油就放進去了」，她最後只好無奈地教導老公「人家都特別在蘿蔔糕幫你刻上紋路了，就是要給你切好再煎的」，她後來將整塊蘿蔔糕拿出切過後再重煎，才得以挽救這場悲劇。

沒想到此PO文在短短9小時內累積達2.2萬人按讚，留言數突破2千則，不少網友笑說，「每個人的老公都一樣」、「以為跟煎牛排一樣，把四周用的焦焦的，中間可以變成很Q彈」、「所以為什麼先生們不回去他們的家鄉火星呢」、「一個口令一個動作，預備備」、「霸氣，只好吃碗粿了」、「老公真的除了倒垃圾，其他家事看他做都很抖」、「還好盒子有拆啦，這樣有沒有安慰一點」。