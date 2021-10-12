台北市 行政院長蘇貞昌（左2）12日在立法院答詢時，與國民黨立委鄭麗文（右），因潛艦發展政策吵了起來，蘇貞昌還動怒罵鄭麗文「不要臉」，鄭麗文不滿跑到備詢台前表達不滿。（陳信翰攝）

國民黨中央。（趙婉淳攝）

藍委鄭麗文今天質詢閣揆蘇貞昌，兩人因政府是否支持台灣比照澳洲發展核動力潛艦一事唇槍舌戰，蘇貞昌甚至失言嗆鄭麗文「不會像你如此不要臉」。朱立倫今晚與藍委餐敘後受訪痛批，蘇貞昌竟如此失控，用傷人方式指控國會議員，他認為立法院長與副院長應出面表達嚴正抗議，蘇貞昌若要道歉應趕快道歉。

據悉，朱立倫今晚與藍委餐敘時，與會者紛紛為鄭麗文抱不平，批評蘇貞昌有失閣揆的格調，有共識應對此事有所回應，不管是提告或開記者會等，要求蘇貞昌道歉，不過會中並沒有做出任何決定。

朱立倫晚間受訪痛批，蘇貞昌身為資深的行政院長，竟如此失控，用傷人方式指控國會議員，這已經不是個別立委的問題，也非立院黨團的問題，他認為立法院長與副院長應出面表達嚴正抗議，而蘇貞昌若該道歉就要趕快出來道歉，不然整個國會都會被他看不起。

被問到是否對蘇貞昌提告，朱立倫說，尊重個別委員的想法，他批評，在民主國家，哪有被監督的總理、行政院長，公然在國會殿堂羞辱國會議員，罵他不要臉，如此失控的行政院長，國會能接受嗎？民進黨團能接受嗎？

國民黨文傳會主委凌濤表示，鄭麗文本於職權質詢官員、為民發聲是天經地義，雙方對話過程中或有激烈交鋒，但官員答詢不應帶入個人情緒，以「要投降是不是」、「投降最好？」甚至「袂見笑」等帶有挑釁甚至攻擊性的情緒語言回應立委，絕對不是國會殿堂上的應有行徑。

凌濤指出，對於蘇貞昌嚴重失格、失言，並且羞辱鄭麗文的惡劣態度，國民黨除了全力表達對鄭麗文認真問政的聲援以外，要求蘇貞昌應該立即道歉，給立法院、鄭麗文與社會一個交代。