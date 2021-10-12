彰化縣警察局專案小組查扣兩輛改裝機車，車齡超過20年二行程Dio小50機車，每輛都投入至少10萬元重金改造成競速戰車。（謝瓊雲攝）

彰化縣警察局專案小組查扣兩輛改裝機車，車齡超過20年二行程Dio小50機車，每輛都投入至少10萬元重金改造成競速戰車。（謝瓊雲攝）

彰化縣彰濱工業區國慶日凌晨，上百名飆仔車聚高速競技，車齡超過20年的二行程Dio迪奧小50機車，改裝後竟然可以直線加速飆至時速150公里，警方攔截圍捕，一路流竄到高鐵田中站才乖乖就範，總計有7人被依公共危險罪送辦。新聞轉貼到PTT，引發鄉民一片懷舊復古風，紛紛表示：「這二十年前的玩法了」、「二重疏洪道玩到不想玩了 南部落後20年」、「這我阿公還在大度路飆車時候就有了吧」。

警方查扣的2輛經典二行程Dio，被改裝得有如戰車，透明炫目車殼、車內不必要的零件幾乎挖空，額外加裝獨立油箱、水冷式汽缸、還有超粗大排氣管，每輛改裝費用至少10萬元，大手筆程度令警方咋舌，直呼小50老機車改裝成這樣高速競駛，簡直就是在玩命。

其實1990年上市的經典Dio，雖然僅是排氣量50cc的二行程小車，但卻是有名的「改裝神車」，網路上搜尋可以輕易查到相關訊息。

迪奧小50「轟炸彰濱」的新聞被轉貼到PTT，也引發鄉民一陣驚嘆，紛紛回應：「神車」、「以前年代就Dio最好改 好入手 改裝神車啊 引擎先換一顆大路易起手」、「靠腰，這我阿公還在大度路飆車時候就有了吧？」、「10幾年前在黃金海岸就看過改水冷dio，竟然還上新聞，好low」、「台灣的機車技術不該被限制」、「改車的人是人才吧」。