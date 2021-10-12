哈薩克商人道倫‧穆薩(Dauren Musa)向俄羅斯航太署(Roscosmos )喊話，「要是想拿回太空梭，就拿英雄頭骨來換」，然而俄國可能真的遺失了商人想要的頭骨，所以這爭議還不知如何解。

美國在1970年代後期開始研發可重覆使用的有翼太空船，也就是俗稱的太空梭(Space Shuttle)，並且在1980年逐步成形，完成4架太空梭機隊，時時往往往地球與太空軌道。當時的蘇聯一直很擔心太空梭，視之為非常危險的戰略武器，可以隨時綁架蘇聯的太空衛星。於是蘇聯花了大錢也來研發太空梭，這就是暴風雪號(Buran)計畫。

風暴號太空梭的近況。(圖/Katya Pavlushchenko @katlinegrey)

為了因應美國的太空威脅，蘇聯同時製作2架太空梭，1號機是暴風雪號，2號機並未定名，暫稱「暴風雪1.02」，它有個俗稱叫「風暴號」(Burya )。其中暴風雪號在1988年進行了首次無人飛發射，並獲得成功。只是此時的蘇聯面臨經濟困難，加上他們也確定美國太空梭不會抓捕人造衛星，於是太空梭就擱置了，風暴號就一直停留在95%的完成度。

2002年，收藏暴風雪號的機庫屋頂因年久失修而倒塌，被砸成一堆廢鐵，於是風暴號就變得較有價值，但是風暴號並未得到妥適的照顧，它所在的機庫被塗鴉者闖入，畫上一些塗鴉藝術後，才開始被外界關注。

In this video shared in IG by an unknown you can see a vandal painting the Soviet shuttle "Burya" early this year. @katlinegrey @Rogozin @NASASpaceflight #Buran pic.twitter.com/IMM8RjYlEj — Vinni Verona (@vincenzobarri71) October 6 2021

然而也就在此時，哈薩克商人穆薩表示，他擁有風暴號的所有權，他願意「有條件歸還風暴號」，至於條件，是要拿哈薩克民族英雄肯薩里汗(Kenesary Khan)的頭來交換。

肯薩里汗是誰？他是1841年哈薩克的領袖，原名叫肯薩里‧卡西莫夫(Kenesary Kasymov)，被哈薩克各部落推舉為大汗，所以叫肯薩里汗。他率領哈薩克人與東侵的俄羅斯帝國展開為期8年的戰鬥，最終仍然不敵遭到處決，頭被吉爾吉斯人割下來送給俄羅斯帝國。他的這段歷史，已被哈薩克視為歷史上的民族英雄。

上星期五，穆薩接受哈薩克的一家俄語報紙採訪時表示，「絕對不會在毫無代表的情況，就把太空梭歸還給俄羅斯。」他強調自己的決心時說：「我們血管裡流的不是水，而是血，而且還有艾草(Wormwood )的味道。」 艾草是哈薩克的一種常見植物，也是苦艾酒的主要成分。他是強調哈薩克的民族血性。

哈薩克首都阿斯塔納的肯里薩汗銅像，他是哈薩克公國最後一位大汗。(圖/哈薩克政府)

雖然歷史記載，肯薩里汗的頭被送到聖彼得堡，但之後它的下落就不清楚了，俄羅斯官員說他們不知道頭在哪裡。

最關鍵的問題是：穆薩是如何取得風暴號的所有權？這與蘇聯解體後的混亂有關，蘇聯太空基地拜科努爾(Baykonur)位在哈薩克共和國，所以俄羅斯航太署在1991年後，必須以付租金的方式繼續使用，而且由於資金緊張，俄羅斯航太署也變賣了一些資產。

在分割財產時，暴風雪號計劃給了一家名為 RSS Energia 的公司，它是俄羅斯太空計劃的最大承包商。2004 年，這家公司將兩架太空梭的產權轉讓給 RSE Infrakos公司，這家公司又把太空梭產權轉給俄羅斯-哈薩克共營的公司 JSC KRISP Aelita。2011年，穆薩購買了該公司的股份，並公司更名為 RSC Baikonur。

然而，風暴號的所有權仍然存在一些疑問。哈薩克政府官員聲稱，他們擁有 RSC Baikonur的股份，此事正在哈薩克法院審理中。

穆薩說，這場法律戰已經持續了3年。如有必要，他會將此事提交國際法院，以揭露哈薩克官僚機構及其法院系統官官相護的問題。