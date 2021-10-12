中華電（2412）12日公布9月自結營收概況，每股稅後盈餘(EPS)為0.45元，較去年同期成長，年成長率達23.1％。與第三季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越財測目標。截至第三季，EPS已達全年度財測目標的83％，成績亮眼

9月份的行動銷貨收入受惠於iPhone13系列上市帶動買氣而增加，行動服務營收則持續隨客戶數增加而成長，數據網路和寬頻接取營收因HiNet客戶數持續成長，加上疫情推升寬頻升速需求及防疫包銷量，帶動固網寬頻營收持續成長。

惟資通訊專標案營收因去年同期入帳基期較高而減少，使得9月整體自結營業收入較去年同期減少，為172.9億元。營業成本及費用為132.5億元，主因資通訊專案成本隨資通訊專案營收下降而減少，抵銷商品成本因iPhone 新機銷量上升而增加，營業淨利為40.4億元，主要因電信業務淨利增加，稅前淨利為45.1億元，歸屬於母公司業主之淨利為34.8億元，每股盈餘為0.45元，較去年同期成長，年成長率達23.1％。

截至9月底止，光世代寬頻用戶數為368.1萬戶，其中60Mbps以上的客戶數247.3萬戶，300Mbps以上客戶達59.8萬戶，高速用戶數因受於防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達206.7萬戶，行動通信總客戶數達1174.0萬戶，持續維持正成長。