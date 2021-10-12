市調機構DIGITIMES Research表示，在雲端資料中心成長率可望高達雙位數百分比的強力帶動下，加上明年IC與零組件逐步恢復正常供應，明年全球伺服器出貨量有機會成長6.4％，而以中長期來說，在雲端、5G白牌電信伺服器需求看增，以及處理器推陳出新驅動下，預期2021～2026年全球伺服器出貨量複合年均成長率將達6.9％。

疫情席捲全球以來讓許多產業停擺，不過一線網際網路大廠佈建資料中心卻是加速佈建，雖然疫情或許有受控制機會，資料中心佈建速度卻沒有放緩跡象，DIGITIMES Research表示，網際網路業者資料中心佈建成為明年伺服器出貨量成長的最大動能。

DIGITIMES Research進一步預期，大型網際網路業者未來5年都會持續增建資料中心，同時發展混合雲，以拓展邊緣運算市場，持續扮演伺服器出貨量成長的要角。

除大型了網際網路業者資料中心外，DIGITIMES Research表示，全球5G網路加速商轉，各國電信業者陸續增建核心網路資料中心，而且O-RAN聯盟大力推動採開放式架構取代傳統獨規方案，也有機會助長電信業者對白牌伺服器的需求。

而就供應面來說，DIGITIMES Research表示，主要驅動伺服器出貨成長的因素為英特爾、超微、NVIDIA等各大晶片業者，以及ARM架構供應商安謀，積極針對AI、高效能運算、邊緣運算等應用，推展新一代架構／處理器，或是其他加速晶片，將有助擴大雲端資料中心及企業客戶對新一代伺服器的需求。

晶片業者也積極投入開放軟體平台，如英特爾於2021年主打新款處理器將支援oneAPI工具集，並積極推動晶片互通標準，以強化處理器利用PCIe介面與其他AI晶片連通的效能，以與NVIDIA的強大CUDA生態系相抗衡，隨各晶片商競逐帶動技術層次提升，刺激AI及高效能運算伺服器部分需求。