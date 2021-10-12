自去年疫情爆發，消費者無法出國旅遊購物後，帶動了小型包裹進口量大增，根據財政部關務署統計，今年上半年海運進口包裹更較去年同期成長1.1倍，整體海空運包裹的課稅金額更創下歷年同期新高、年增率達86.6％，PChome看準消費者跨境網購的趨勢，昨（12日）宣布旗下跨境代標代購電商Bibian比比昂，戰略結盟日本最大、累積上架商品數超過20億件的二手交易平台Mercari。

PChome網路家庭執行長暨總經理蔡凱文（左起）、PChome網路家庭董事長詹宏志、網家跨境服務副總經理羅弘奕，與遠在日本的比比昂株式會社社長羅薇琳、Mercari株式會社執行役員暨Mercari japan CBO兼CMO 野辺一也，共同出席昨（12日）比比昂結盟日本Mercari記者會。（PChome提供）

Bibian比比昂社長羅薇琳表示，平台在今年前3季的訂單數對照去年同期大幅成長160%，單看第3季站上整體網站成交金額，對比疫情爆發前更是激增了2.5倍，因此特別與Mercari進行戰略合作，即日起台灣消費者就可直接選購Mercari上的商品，並透過國際物流合作夥伴SGH GLOBAL JAPAN，以最便宜、最安心無虞的方式空運直送來台，更標榜全台業界唯一「零風險．五大購物保證」，包含商品運送損壞及未到貨的全額理賠、商品寄錯不收運費、商品退貨免國際運費。

而為了慶祝Bibian比比昂與Mercari合作正式上線，特別祭出3大開幕優惠活動，豪撒日幣1100萬購物金，明（13日）起至19日期間每日限時兩時段，搶3000張最高可抵空運費5kg的免運券，31日前還有3000份首購免服務費，以PChome帳號登入Bibian比比昂註冊成為新會員，再獲得購物金日幣300元。

蝦皮購物也早已與Mercari合作推出服務，在台灣即能直接用蝦皮購物買日本二手精品、公仔等商品。（翻攝蝦皮購物APP）

而蝦皮購物也早與Mecari合作，現在在蝦皮購物的平台上，直接就能找到Mecari蝦皮市集，即能選購來自日本的名牌精品包，無需再找集運公司或比價，就能直接看到台幣定價，而且還會有特別優惠，運費也是百元即能寄到台灣，要找日本款限量包就更方便划算。