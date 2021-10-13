COVID-19疫情衝擊觀光產業，已有40幾年歷史的康華大飯店今天宣布，受到疫情影響，營運上持續虧損，加上國際疫情仍未明顯趨緩，將在11月30日結束營運，持有餐券者可退費。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊觀光產業，不少飯店業者因此結束營業，包含台中亞緻飯店、六福客棧、台南大億麗緻酒店、宜蘭傳藝老爺等宣布結束營運或提前進行危老改建。

位於台北市松江路上的康華大飯店也在官網正式宣布，因受到COVID-19疫情影響，營運上持續虧損，而國際上疫情也尚未明顯趨緩，考慮多方因素後，決定於11月30日結束營運。

康華大飯店說，持有餐券者，可於週一至週五早上8時30分到中午11時30分、下午1時到4時30分，攜帶餐券及證件至飯店進行退費手續，若購券時發票有打統一編號者，則須攜帶發票章前來退費，造成不便，深感抱歉。

康華大飯店表示，若要詢問餐券退費事宜，請撥電話02-2521-5151轉財務部。（編輯：管中維）1101012