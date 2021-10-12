許多人都搞不清楚，親戚之間到底正確稱謂該怎麼稱呼，有網友詢問「姊夫的姊夫叫什麼？」意外在網路上掀起熱議，還登上了熱搜，不過這個難題讓一堆人絞盡腦汁都解不出來，結果答案出乎意料，讓眾人全傻眼。

大陸一名網友指出，他和姊姊的姊夫好上了，好奇詢問，這麼一來，他的姊夫是不是也應該叫他姊夫？原PO提出疑問後，引起廣大迴響，「姊夫的姊夫叫什麼？」這個話題更登上了微博熱搜，網友紛紛回應「姊夫的姊夫=曾姊夫，像曾祖父概念」、「也叫姊夫吧」，有人覺得「通稱姊夫就好了」，也有不少人認為「按照年齡輩分，可以叫哥哥吧」、「叫哥不就得了」。

沒想到提出這個問題的人，最後揭曉答案，其實「姊夫的姊夫」就是「他自己」，由於他正在和姊夫的姊姊交往，因此自己就變成了「姊夫的姊夫」，他不知道自己與姊夫是不是要互稱「姊夫」？狀似繞口令的問題一出，不僅讓人腦筋打結，更讓一堆人看傻眼，直呼這關係實在太亂了！

更有趣的是，還有網友使用稱謂App查詢「姊夫的姊夫叫什麼？」，結果答案竟然顯示「關係有點遠，年長就叫老祖宗，同齡人就叫美女帥哥吧」，笑稱「連計算機都崩潰了」。