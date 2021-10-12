運輸股不振，今年來多家航商辦理現金增資案，卻出現目前股價全數跌破現增價的情形。四維航（5608）12日公告決議暫停110年現金增資相關作業，股價今日下跌5.7％、45.9元作收，已低於原訂每股46元現金增資價格，更是出現臨時喊卡的首例。

四維航表示，鑒於近期資本市場環境巨幅變動，為維護股東權益及確保募資完成，公司董事長依經董事會授權，暫停本次現金增資相關作業程序，待國內金融情勢穩定後再行，擇定合適的發行時點，以維護本公司最大利益及股東權益。

今年運輸股碰到百年一遇多頭行情，陽明、台驊、正德、四維航等多家航商陸續辦理現金增資案，但誰也沒料到，7月起運輸股在股價陸續回檔下，目前股價都跌破現金增資價格，陽明今日收盤87.4元，跌破182元現增價，台驊今日收盤133元，也跌破140元現增價，正德今日以27.15元作收，現增價為28元。

四維航原預計發行5萬張，發行價為每股46元，資金將用來償還銀行借款，原預計總發行總額為23億元。