每年萬聖節的熱門扮裝主題，都不外乎跟當年熱門的角色或裝扮為主，像過去《自殺特攻隊》的小丑女就常成為不少女生最愛的熱門裝扮，而今年當然就是Netflix原創劇《魷魚遊戲》中，參加者的綠色運動衣、木槿花女孩裝，還有蒙面人的粉紅色連身衣與面罩，成為了電商上最近熱銷的萬聖節商品。

露天拍賣的《魷魚遊戲》VIP貴賓面具，525元。（露天拍賣提供）

露天拍賣的《魷魚遊戲》123木頭人娃娃裝，626元。（露天拍賣提供）

露天拍賣的《魷魚遊戲》面罩，799元。（露天拍賣提供）

蝦皮購物的萬聖節發光面具，原價299元，優惠價179元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物就觀察到，自《魷魚遊戲》上架以來，站上關鍵字搜尋量有著高達12倍以上的爆發性成長，而隨著萬聖節即將到來，相關商品上周訂單需求量就成長了超過10倍，當中除了以《魷魚遊戲》相關衣服面具為主以外，還有《鬼滅之刃》的服裝、血腥搞笑面具位居萬聖節熱銷商品前三名。在露天拍賣上，上周的《魷魚遊戲》相關關鍵字搜尋量較上映後兩周也達近5倍成長，尤其以劇中同款造型的服飾最為熱搜，而且連劇中金光閃閃的VIP貴賓面具也同樣熱銷，就連童裝也一樣帶動熱銷，家長就不用再為月底小孩學校的萬聖節派對而煩惱。

Walmart的《魷魚遊戲》寵物裝，30.91美金（約台幣870元）。（翻攝Walmart官網）

Gmarket的Oott Bebe《魷魚遊戲》童裝，特價3萬1250元韓幣（約台幣756元）。（翻攝Gmarket官網）

如果國內找不到想要的《魷魚遊戲》萬聖節商品，不妨到國外電商看看，韓國的Gmarket就有著大人、小孩款的綠色運動衣及粉紅色連身衣，還有劇中的遊戲道具如打畫片、彈珠等一套的玩具，當然少不了來韓國傳統椪糖製作組合，一次購足圓滿角色最好玩；至於Walmart也宣布在網站上開設了Netflix專區，雖然目前只有《怪奇物語》、《獵魔士》等周邊商品，但相信《魷魚遊戲》的商品也即將上架，不過現在Walmart上就已經有寵物版的相關衣服銷售，家長們不妨考慮也帶毛孩一起參加《魷魚遊戲》。