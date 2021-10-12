不少人羨慕台積電給的待遇，有網友發文表示，有台積電技術員自稱一年工作下來可領到80萬以上，好奇是否屬實，引起不少網友回應，更有人說在台積電當技術員，屌打一堆中小工程師。

一名網友在PTT八卦板發文表示，有鄉民分享在台積電工作2年，技術員本薪加上加班費、年終以及分紅，一年可以領到80多萬元，若是換算成月薪就有7萬多，感覺已經超越許多受薪階級，也好奇台積電技術員年收入真有這麼高嗎？

貼文一出，不少網友紛紛認證，「是真的，屌打一堆中小工程師」、「裡面主管跟我講新進去70-80可以吧，工程師120起跳」、「技術員真的爽，沒事還可以凹工程師飲料」、「專職大夜領更多啊」、「堂弟技術員9x（萬），只休週日，考績不錯」。

有網友指出，「80萬是基本，看願不願意輪班還有面試進去，如果不知道要幹嘛，想賺多一點錢，台積可以讓你年收贏過80%的人。」也有人點出工時是關鍵，「待超過一年然後加班加滿的確是真的」、「基本工時十小時看待不待得住」、「只休週日才90有點慘」。