坐在副駕駛座腳翹在前方置物箱過果有多慘?這張X光照告訴你!知名醫療Instagram帳號日前分享1起案例,1名英國女子平時喜愛將腳翹在轎車置物箱上,不料日前遭遇車禍,安全氣囊炸出後將她2支大腿骨頭當場從髖關節扯落,一側大腿骨骨折戳出皮膚再插進屁股,一側則脫落移位,嚴重後果引發全球關注。

Instagram帳號「med.index」宣導許多醫療科普知識與案例,日前粉專就貼出1張照片,照片為1名傷者的下半身X光照,只見傷患一邊大腿骨折,另一邊則是嚴重移位,貼文指出「Horrifying X-ray shows why you should never put your feet on a car dashboard(這就是為什麼我們永遠不應該把腳放在汽車儀表板上)」。

1名英國女子遭遇車禍,安全氣囊炸出後將她2支大腿骨頭當場從髖關節扯落,一側大腿骨骨折戳出皮膚再插進屁股,一側則脫落移位。(翻攝自Instagram帳號「med.index」)

據悉照片中的傷患是1名英國女子,而該女子經常坐在副駕駛座時將雙腳翹在前方置物箱上,即便開車的丈夫勸阻也不聽,不料日前發生嚴重車禍,女子因為雙腳放在前方,第一時間遭到車頭的安全氣囊重力擠壓,腿骨(股骨)從髖關節的髖臼上脫落,位移到坐骨下方,戳出皮膚再插進屁股。

不少網友留言說「真的無法想像這個的痛苦程度」、「真擔心這個人的生殖器」、「這真的可以好好警惕不坐好的人」、「用看的就覺得很痛」、「無法想像當下看到傷口的情形」。