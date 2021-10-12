「祈錦鈅」（小鈅）擁有天使的面孔、魔鬼般的身材，擁有一張神似周子瑜的甜美臉蛋和逆天G級傲人身材，被封為「國民女友」、「G級子瑜」，發了四首單曲目前斜槓攝影剪輯師的她不時會在IG曬出辣照，近日更化身水下舞者，展現水中曼妙身姿，吸引不少人目光。

「國民女友」祈錦鈅，化身水下舞者，展現水中曼妙身姿，吸引不少人目光。（圖/翻攝臉書）

「國民女友」祈錦鈅，化身水下舞者，展現水中曼妙身姿，吸引不少人目光。（圖/翻攝臉書）

「國民女友」祈錦鈅，化身水下舞者，展現水中曼妙身姿，吸引不少人目光。（圖/翻攝臉書）

目前IG已經累積47.4萬人追蹤的她，近日PO出一組水下的照片和影片，從照片中可見祈錦鈅身穿暈染花色比基尼，戴著心型鑰匙項鍊和心型耳環在水下綻放一頭烏黑長髮，雙手隨著空中環擺動，在水中自由的漫舞，露出甜美自信的笑容。並在自媒體版面寫下，「外面的世界太嘈雜，聽自己的心就好」。

「國民女友」祈錦鈅，化身水下舞者，展現水中曼妙身姿，吸引不少人目光。（圖/翻攝臉書）

熱愛水中運動也有健身習慣的祈錦鈅受訪時說，自己很喜歡接觸任何種類的大自然活動，其中之最便是自由潛水，最近練習了空中環便到台中潛立方旅館(潛水旅館)創作了這次的作品，影片照片曝光立即吸引萬人瀏覽，紛紛議論為何可以在水中這麼自然甚至張開眼睛，動作更是流暢自然，教練更表示她是「難得的奇才」覺得她就是一條美人魚。

不過也為了讓粉絲安心，今年１月中祈錦鈅考過了自由潛水A2執照，通過動態平潛40米、靜態閉氣2分鐘、恆重下潛16米及10米水中救援的檢定。她也不斷的再精進自己，表示正在努力往教練方向前進。