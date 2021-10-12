三星集團總裁李在鎔( Jay Y. Lee)因受賄定罪，剛剛在8月剛獲假釋，然而星期二在法庭上他承認，曾經使用非法鎮定劑異丙酚，這使他面臨新一輪的法律問題。

路透社報導，李在鎔因非法使用藥品的案件出庭首爾中央地方法院，他坦承從2015~ 2020 年，接受了 41 次異丙酚的施打。異丙酚俗稱「牛奶針」，是一種用於麻醉的鎮靜劑，但常被濫用在失眠者身上，造成意外死亡，比如搖滾巨星麥可傑克森就是異丙酚過量而死。

他在8月剛獲釋時，宣稱三星電子必須在半導體技術上有所突破，他計劃在美國設立價值 170 億美元的晶片研發工廠。

然而幾乎同時，他面臨非法使用藥品的訟案，為了快刀斬亂麻，李在鎔選擇坦白錯誤，他說：「用藥是因為心理壓力過大，但我一直為此感到羞愧。我會確保這項錯誤不會再發生。」

李在鎔在法庭上表示，他自假釋以來，就沒有再使用過異丙酚。

他律師告訴法庭，最初是由於父親住院後造成的心理壓力，然後是貪污醜聞和審判的壓力，導致他長期失眠，終於選擇用藥。

異丙酚不是興奮劑，而是安眠藥，比起其他非法藥物來說，它的社會傷害較小，因此類似案件的裁處會課以罰款而不是監禁。檢察官就求處李在鎔7000 萬韓元(約新台幣164萬元)的罰金，並追繳1700萬韓元的額外費用。本案將在10月26日作出裁決。