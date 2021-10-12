台灣基進立委陳柏惟罷免案將在23日舉行投票，前立委沈富雄在節目中指出，這場罷免案的關鍵是地方派系，陳柏惟有台獨和反顏家兩張牌，但他不敢打台獨，而打反顏家牌則會讓顏家動起來，沈富雄預估陳柏惟會被罷免。同台的前民進黨立委郭正亮透露，其實陳柏惟不希望變成政黨對決，但陳柏惟打顏家會讓顏家不得不動員，而若不是政黨動員，總統蔡英文就不會動。

沈富雄12日在政論節目《少康戰情室》中表示，國民黨有沒有下功夫不是關鍵，國民黨若在當地有人氣，不放下來很可惜，但國民黨在那邊也沒那麼好，反而是國民黨的地方派系才重要。

沈富雄指出，陳柏惟最大的本錢，有兩股力量，一個是台獨，他應該說自己是台獨在國會裡唯一的血脈，被趕掉就沒有了，因為民進黨是假的，但這個牌他不敢用；第二個牌是反顏家，這個牌他用了，因為他當初來到這裡不是因為台獨，他是衝著前立委顏寬恒來的，所以最後這個牌不得不用。

沈富雄認為，陳柏惟打反顏家牌是雙面刃，因為顏家也會動起來，「我估計他會被罷掉」，沈富雄也發現陳柏惟最近在苦行軍、低姿態、裝可憐，「真的對自己有把握的人，不會採取這個手段，有些人會，但陳柏惟不會，他現在居然裝可憐了，他是真正的危險」。

郭正亮也說，4、5天前陳柏惟在直播中呼籲支持他的人出來投票，一定是估計對方已經到25%，不然不會做這種訴求，昨天傳出消息說他不希望政黨對決，現在的口號是反顏家的反民主對決，訴求是他跟顏家的對決，最近的文宣都在批顏家，但他這樣打會讓真正有實力的顏家不得不動員，因為這變成是比面子。

郭正亮透露，事實上不是國民黨在動，是議長派在動，議長派是紅派，紅派在這邊也有2成以上的票，如果不是政黨對決，就意味著蔡英文不會動。