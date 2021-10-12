女網友表示成果根本就像清朝人！（翻攝爆料公社）

一名年輕女子自曝，花了1萬2千元去做「髮際線紋繡」，結果下場超慘，出來的成果根本「像清朝人」，而且頭皮嚴重發炎必須看皮膚科請假3天，回去上班也被嘲笑清朝人、孫悟空，事後洗掉又花3萬元，讓她忍不住提醒大家，紋繡真的要好好做功課，不要貪圖小便宜。

年輕女子在《爆料公社》發文表示，髮際左右兩個角有點禿，5年前無意間知道有髮際線紋繡這種酷東西，開始搜尋，之後找到一個住家裡的工作室，詢問價位12000就約了。做完之後照鏡子，覺得跟在網路上看到的作品不一樣，又不知道哪裡怪，到家後再仔細一看，終於恍然大悟，「這根本清朝人才會有的線條吧！太扯啦！」。

更慘的是隔天整個頭皮發炎超痛，摸起來還硬硬的，向公司請假全勤5千、一天請假扣1200，原PO請假3天看皮膚科，8600沒了。之後去上班，一直被笑，清朝人、孫悟空，表面笑笑的但真的很難過，很沒自信。

溝通後紋繡師全額退費，原PO查到一位專門洗壞掉的髮際線，結果洗到好要3萬，而且地點都在外縣市，每次打髮際線就會像照片一樣流血。

原PO表示，時隔5年了髮際線已經淡很多，幼毛也都長出來，回到原本的樣子，但這陰影非常大，發文是想告訴大家，紋繡真的要好好做功課，不要貪圖小便宜，後續處理起來真的沒有比較省。