西班牙劇集《紙房子》的紅色工作服是前幾年熱門裝扮。（林欣儀攝）

華陰商圈上的節慶商店，已為即將到來的萬聖節做足準備。（林欣儀攝）

除了扮裝道具，商圈內也有不少萬聖佈置道具。（林欣儀攝）

雙十國慶後緊接而來的是充滿歡樂氣息的萬聖節，台北後火車站的華陰商圈上的節慶用聘店，也特別佈置南瓜、鬼怪造型裝飾，增添過節氣氛，於國慶連假最後一天不少家長也帶著小朋友實際現場採購，其中以小朋友為主要客群的店家表示，巫師、公主、吸血鬼、超級英雄等是每年萬聖裝扮必備款，但因去年燒起的鬼滅之刃熱潮，故動畫人氣角色炭治郎、禰豆子仍舊受到小朋友歡迎。

近期熱播韓劇《魷魚遊戲》轟動全球，被各國媒體預測劇集中玩家所穿的服裝將成為今年萬聖節最熱門裝扮，然而實際走訪華陰商圈卻只見前幾年熱播的西班牙劇集《紙房子》的紅色工作服，卻不見《魷魚遊戲》桃粉色蒙面工作服蹤影，有業者表示，「不知道有這個（魷魚遊戲），大概9月底就開始有客人來問有沒有進，才知道現在這個很紅」但由於該劇爆紅，因此也呈現到處缺貨的狀況，大多店家均表示「最快下週五(22日)才有可能會有。」

另外有業者補充道，一般至店內購買扮裝的多為家長、上班族為公司活動而來，20多歲的年輕消費族群較為少見，但由於魷魚遊戲的爆紅也增加年輕客人至店詢問。