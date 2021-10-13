F級插畫家兼YouTuber的「泥泥學姐」，有著傲人身材，在IG已有177萬追蹤，且善用好身材優勢狂撩粉絲，每次發文都讓粉絲超嗨，近日泥泥在IG分享從水中躍出影片讓粉絲評分，但最後她一個狂跳動作粉絲卻笑翻了。

泥泥學姐今（12日）在IG分享一段10秒的影片，她穿著鮮紅色比基尼想要示範水面躍出的唯美畫面，並寫下「雖然拍出來的成品都跟想像的不一樣，Rate 1-10！但還是評個分吧！」在影片中見她從泳池一躍，傲人上圍瞬間佔據影像畫面，並彎腰傾斜倒出雙球巨大畫面，但由於泥泥學姐力氣不夠撐在泳池旁的性感動作一下就破功，自己也認不笑場，還因沒完成動作而生氣跺腳、狂跳，但隨之而來的卻是超晃上圍，網友看到全暴動。

網友對於泥泥的評分也留言「直接給到100」、「我覺得前面不錯，後面怎麼壞掉了...」、「很可以啦！至少這次沒有派翠克啦」、「好正又好辣 噴鼻血!!! 我看了好幾個小時」、「好可愛」、「看到一條線，所以是1分」、「笑場好可愛」、「太刺激」。

網友會留言沒有派翠克是之前泥泥的放置少女影片，最後一幕突出現放置少年，讓網友有陰影面，看不到4號，只想要泥泥。