新北市三峽角頭陳祐豎，積欠毒販陳文軒上千萬債務，不滿頻被討債，2013年找來道上知名的「綁票軍師」溫錦程策劃，扮假刑警擄走陳凌虐致死，並凶殘水泥封屍扔入埤塘。死者家屬雖批他罪大惡極，但他卻因在獄中曾急救獄友，法官認為有教化可能，逃過死刑。

這起黑道仇殺桶屍案，發生在2013年。陳文軒、陳祐豎因曾同在「雨刷」簽賭集團認識，當年27歲的陳文軒深受毒梟信賴，多次向大陸接頭買毒。2012年他一批交易被質疑「黑吃黑」，雖向黑道買家解釋毒品遭公安查扣，但仍被懷疑侵吞貨款。

因簽賭欠陳上千萬的37歲陳祐豎，不滿被追債，聽聞道上對黑吃黑的陳放出「追殺令」，他有機可乘，計畫先一步殺人，再嫁禍給其他幫派。那年小年夜，陳買通槍手在重慶北路交流道口，對駕駛保時捷的陳文軒開槍狙擊但失敗。

1個多月後，陳再請出有「綁票軍師」之稱的溫錦程擄人勒贖。3月底，溫率多名小弟假扮刑警至桃園八德將陳文軒上銬押走。一夥人原向家屬勒索千萬，但陳妻籌錢不及、沒準時依約前往，溫勒贖不成，與陳祐豎拆夥。

豈料，陳祐豎本來計畫就是殺人，找溫擄人只是幌子，既然勒索失敗，便命人找來鐵桶、水泥，並用膠帶封住陳的眼耳口鼻，持鐵鎚猛敲陳的頭部致死，再「倒栽蔥」裝進鐵桶封水泥，扔入桃園觀音的偏鄉埤塘棄屍。

檢警當年從綁架現場的車號，鎖定前科累累的溫錦程涉案，再從販毒的人際網絡，追出欠債的陳祐豎是幕後藏鏡人。就在檢方函請移民署發境管公文，準備收網時，竟發生烏龍，移民署以為僅是限制出境，依規定函告當事人，差點讓陳跑了。

但陳仍敗在好色與毒癮，他已準備行囊準備跑路逃亡，還與同夥召來多名傳播妹在摩鐵大搞性愛毒趴，邊拉K邊做愛，等警方全副武裝上門，本以為他會頑強抵抗甚至駁火，但沉溺毒色的他，只能腿軟乖乖就逮。

全案在最高法院生死辯時，死者母親下跪磕頭，求法官主持公道，泣訴陳犯後沒一句道歉，毫無悔意，希望法官判死，一命換一命！

不過，法官認定陳羈押期間，曾用哈姆立克法，救了被食物噎住的獄友一命並獲頒獎狀，非完全泯滅人性，判無期徒刑定讞。曾參與該案驗屍的刑警痛批，連夜雇工鋸開鐵桶，「看過那屍體慘樣的人，都不會覺得陳祐豎是可教化的人！」

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。