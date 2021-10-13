時序逐漸入秋，為了保養心血管，許多人會選擇含有紅麴成分的保健品。研究發現，紅麴在發酵過程所產生的紅麴菌素（Monacolin Group），含有Monacolin K成分，可以抑制膽固醇合成時所需要的酵素HAMG-CoA的活性，有助調降膽固醇、調控血糖、血脂，因此成了近年來火紅的保健品項。

不過營養師林世航指出，部分紅麴保健品與特定血膽固醇藥不能同時服用，會提高藥物副作用風險，如：頭暈、頭痛，嚴重的話會造成橫紋肌溶解，併用時應特別注意。

●紅麴能降多少血脂與血膽固醇？

紅麴原是紅麴菌生長於蒸煮過的米粒上，形成的發酵食品，主要的功效成分有Monacolin K、Ankaflavin、Monascin等等物質，所以可以萃取成為保健食品。

以研究報告數據分析，林世航營養師表示，在Monacolin K的研究中，高膽固醇血症患者每天攝取約含有10毫克的Monacolin K的紅麴，可以減少17%的膽固醇含量。

另外在Ankascin 568-R的臨床研究中，高血脂患者每日攝取含有Ankascin 568-R的紅麴萃取物（500毫克），8週後血中總膽固醇顯著降低約12% ，而且低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）更減少了19%，效果也顯著優於安慰劑組。顯示無論是含有Monacolin K或是Ankasin 568-R的紅麴，都具有降低血脂的功效。

(圖片來源/林世航營養師提供)

●紅麴與降血脂藥物會有交互作用 這些人不適合

雖然從研究數據看來，紅麴的確有調整血脂與膽固醇的功效，但是下列這些族群並不適合服用：

1.正服用Statin類降血膽固醇藥物者

林世航強調，紅麴有效成分Monacolin K的結構，與降膽固醇藥物lovastatin相同，大部分的紅麴膠囊約含有10-15毫克，大概等於半顆多的lovastatin藥錠（500毫克）所含的劑量。

所以同時攝取statin藥物和含Monacolin K的紅麴時，等於多攝取了lovastatin藥物，提高藥物在體內的濃度，恐致腹瀉、無力、肌肉疼痛，甚至是橫紋肌溶解症等副作用風險。建議如果有使用「statin」類降血膽固醇藥物，同時想補充紅麴保健食品者，以不含Monacolin K的品項為優先。

(圖片來源/林世航營養師提供)

2.正服用抗凝血藥物（warfarin）者：

心血管疾病患者若正服用抗凝血劑來通血路，也要注意。因為紅麴同樣具有抗凝血效果，併用的話恐加強效用，導致大量出血。

3.肝功能異常之肝臟疾病族群：

紅麴內含的Lovastatin在某些人身上會造成肝損傷，當與酒精併服時會增加肝毒性的風險。

4.孕婦、授乳婦女

要攝取紅麴前，最好先徵詢醫師建議，以減少保健品帶來的健康風險。

(圖片來源/林世航營養師提供)

林世航營養師指出，人過中年之後，血脂狀況通常漸走下坡，40歲後高膽固醇盛行率大幅提升。因此青壯年族群除了多注意血脂各項數值變化之外，適度服用紅麴，對調控膽固醇應該會有幫助。

不過要調控血脂及膽固醇，靠保健品之外，同時也要從生活作息開始做起。像是均衡飲食、控糖控油、低鹽、多吃蔬果之外，養成規律的運動習慣、維持理想體重且戒菸酒，都是基本對策。