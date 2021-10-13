一名六十多歲的女性患者平日生活忙碌，最近幾個月經常感到疲倦，精神不太好、容易忘東忘西，此外，體重還驟降好幾公斤。

「大多數女性患者剛變瘦時，可能會感到開心，但變瘦一段時間後，就會漸漸感到不對勁。」

大林慈濟醫院血液腫瘤科李思錦醫師說明，因腹部不適、吃不太下，該患者便到腸胃科就診。檢查發現脾臟變大，是一般人的好幾倍大，且貧血很嚴重，故轉診到血液腫瘤科。

「骨髓纖維化患者大多會因為貧血、腹部不適、體重減輕而先到相關科別就診，最後才輾轉來到血液腫瘤科。」李思錦醫師指出，「該患者後續接受骨髓檢查，評估屬於中度風險病人，開始接受口服藥物治療。大約兩週後，她就覺得腹部不適得到改善，開始吃得下東西。隨著營養狀況改善，精神、體力逐漸恢復，體重也慢慢回升。」

●讓患者失去造血功能的骨髓纖維化

骨髓纖維化較常出現在中老年人，但各年齡層皆可能罹病，且男女比例差不多。李思錦醫師表示，骨髓纖維化是因為基因突變，使造血細胞異常增生，這些額外增加的細胞會產生細胞激素，使患者出現不適症狀。另外，這些細胞激素會讓正常骨髓中的間質細胞纖維化，原本可容納造血細胞的空間，漸漸充滿纖維組織，而沒有足夠的空間造血。因為人體還是需要造血，所以會依賴髓外造血，由肝臟、脾臟等器官執行造血功能，因而導致肝臟、脾臟腫大。

(圖/照護線上提供)

正常脾臟重量約幾百公克，正常時通常無法摸到，李思錦醫師解釋，骨髓纖維化患者的脾臟變大，可能重達1、2公斤，甚至延伸到骨盆腔。異常腫大的脾臟會對其他器官造成壓迫，而導致不適，故患者常因為脾臟腫大而就診。

脾臟腫大會讓患者感到腹脹、肚子痛、吃不下、容易有飽足感，體重便會漸漸下降。李思錦醫師說明，骨髓纖維化症狀與造血功能失調有關，由於攜帶氧氣的血紅素不足，可能讓人體力變差、常感到疲累、注意力不集中；白血球低下，讓患者較常感染、發燒。另外，還可能出現搔癢、夜間盜汗、骨頭疼痛等症狀。

由於上述症狀較無特異性，也常被誤認為是老化現象，所以容易延誤就醫。李思錦醫師提醒，如果有這些症狀，應盡速就醫，安排進一步血液、骨髓檢查，才能盡早診斷，把握治療時機。

(圖/照護線上提供)

●骨髓纖維化的治療選項

骨髓纖維化的根本治療，需要做骨髓移植，但對年紀較大的患者而言，骨髓移植的風險較高。李思錦醫師解釋，無法接受骨髓移植的患者會採取緩解治療，如患者的白血球功能較差、容易感染，可能會給予白血球生長激素；若是紅血球不夠，可以輸血或給予促進紅血球生成的藥物；若是血小板不足，可輸血小板，或使用促進血小板增生的藥物。

(圖/照護線上提供)

骨髓纖維化是基因造成的問題，目前已可使用口服藥物來治療，李思錦醫師說明，口服藥物可用於中度、高度風險的骨髓纖維化病人，來改善症狀。

「口服藥物有機會讓脾臟變小，患者比較不會那麼不舒服，吃得下東西，體力會比較好，生活品質也可以改善。」李思錦醫師表示，由於基因突變的累積，骨髓纖維化患者大約有10%會發生急性血癌，一定要按時回診追蹤。

●貼心小提醒

骨髓纖維化會讓患者骨髓漸漸失去造血功能，從而導致多種症狀，李思錦醫師提醒，若出現骨髓纖維化十大症狀，包括疲勞、腹部不適、易有飽足感、體重下降、活動力不佳、注意力不集中、搔癢、骨頭疼痛、發燒、夜間盜汗，請盡快就醫。

患者可使用「骨髓纖維化自我檢測量表（MPN10量表）」來對十大症狀的嚴重度評分，從沒有症狀的零分到很嚴重的十分，以數字量化嚴重程度，有助醫師評估病況及治療成效。

骨髓移植有機會治癒骨髓纖維化，狀況許可時患者可接受骨髓移植。不適合接受骨髓移植的患者能夠接受緩解治療、藥物治療以改善症狀，提升生活品質。

李思錦醫師叮嚀，骨髓纖維化可能演變成急性血癌，呼籲患者務必定期追蹤！