《穿著Prada的惡魔》60歲男星史丹利圖奇，傳出罹患舌癌。他一度喪失味覺，長達半年靠胃管進食。他療癒自我的方式，是不斷盯著美食節目，留住對食物的美好記憶。

對有著義大利血統、從小熱愛食物的圖奇（Stanley Tucci）來說，舌癌無疑是一場大玩笑。抗癌期間，他主持了美食旅遊節目《尋找義大利（Search for Italy）》。深入家鄉義大利角落，發掘不為人知的在地美食文化，2月開播以來深獲網友迴響，還入圍兩項電視艾美獎。

圖奇過去曾出過食譜書，拍攝美食節目似乎名正言順，但真正推動他跨足美食節目的動力，其實和罹患舌癌有關。

●化療喪失味覺 ３年未能正常進食

3年前，圖奇被診斷罹患舌癌，由於位於舌根的腫瘤過大，醫生決定不採手術切除，改用高劑量的放射治療與化療。經過3次放射治療之後，他開始出現嚴重暈眩；化療之後，味蕾和唾腺也受損，味覺整個被破壞，一度連續好幾天嚐不出任何味道。

圖奇的第1任妻子因為乳癌去世，他親身經歷抗癌療程，才真正體會箇中艱辛。圖奇形容，當時嘴巴裡盡是潰瘍造成的破洞，食物吃起來像泡過水的爛硬紙板，「還外加排泄物的味道。」連喝口水，喉嚨都像火在燒。

圖奇出版回憶錄《Taste》，講述他對美食的熱情與家族記憶。(圖片來源 / Stanley Tucci IG）

●抗癌瘦16公斤 看美食節目留住記憶

圖奇治療癌症時，吃東西成了一件苦差事。他轉換心情的方式，是用眼睛取代口腔，大量收看美食節目。

「化療期間，光是聞到食物我就想吐，但我還是看這些做菜節目，提醒自己我還活著，期望有一天能再吃到這些食物。」圖奇說。

一場大病讓圖奇瘦了16公斤，治療剛結束時，還因為無法吃固體食物，長達半年時間依賴胃管進食。雖然癒後情況良好，至今他還無法恢復到生病前的飲食。「這不算什麼，我已經很幸運，我能活下來，繼續陪伴家人。」

●罹舌癌，最怕失去品嘗食物的自由

圖奇回想抗癌過程，讓人害怕的不是死亡，而是失去味覺。「如果不能好享受吃東西的樂趣，活著還有什麼意思？」

如果知道圖奇的家庭背景，就知道食物對他不只是填飽肚子和享樂，更有著童年與家鄉的美好記憶。圖奇的祖父母是義大利人，他雖然在美國出生，但一起圍爐吃飯一直都是家族的日常。「我的祖母餐餐做披薩和義大利麵，祖父自己釀葡萄酒，花園就種要吃的蔬菜和葡萄，連番茄糊、臘腸都自己做。」

圖奇始終相信，吃飯讓家人的感情更緊密，而當人生困頓時，食物也是讓人保持正向的慰藉。他和第1任妻子凱特（2009年因乳癌病逝）都喜歡下廚，即使不在家，都會想盡辦法找到有廚房的住宿。與第2任妻子費希麗特（《穿著Prada的惡魔》女星艾蜜莉布朗的姐姐），也因為喜歡食物而擦出愛的火花。

圖奇對吃的講究，也能從生活習慣看出端倪。他拍片時習慣帶兩台咖啡機，以便隨時都能喝到自己煮的咖啡。他從家裡備好食物，劇組準備的餐食留給別人。他也喜歡親自調酒請劇組人員品嘗，甚至邀請大夥兒到家裡，吃他做的家鄉美食。

●罹癌省思人生，踏上家鄉美食溯源路

出道近40年，圖奇一直是電影裡的最佳綠葉，無論是反派或暖男，都讓影迷印象深刻。中年後罹癌的人生經歷，讓他意外地跨足演藝事業的新世界。

美食旅遊節目開拍時，圖奇的癌症療程還沒結束，當介紹一道托斯卡尼傳統牛排時，他花了10分鐘才吞下牛肉。很多時候怕浪費食物，只好省略品嘗的片段。拍攝時雖然吃盡苦頭，但「與食物共處，讓我感覺自己像正常人，並不是癌症病人。」

圖奇的祖母在80多歲時中風，導致左手臂麻痺，愛做菜的祖母突發奇想，用揉麵糰的方式來做復健。圖奇經歷抗癌人生，覺得自己比過去衰老不少，「但我還是想繼續往前走，把工作做好，把生活過好。」