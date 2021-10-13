加拿大政府釋放華為財務長孟晚舟後，北京也釋放2名加拿大公民，部份專家認為，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）上周給日本首相岸田文雄的賀文顯示，加拿大未來將對中國大陸採取更強硬的立場。

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）獲釋返回加拿大。

加拿大新聞社（Canadian Press）11日報導，隨著孟晚舟與美檢達成緩起訴協議，孟晚舟獲釋，北京也釋放加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor），渥太華現在面臨的新挑戰是：是否要加入美國、澳洲等盟友，對中國大陸採取更為對抗的立場。

4日自民黨新總裁岸田文雄正式成為日本新任首相，杜魯道當日發送賀文。賀文第3段指出，「我們將共同推進一個自由、開放印太地區的共同願景，並且大膽行動對抗氣候變遷。當我們持續應對新冠肺炎對全球造成的影響時，我們將努力促進加拿大與日本，乃至整個印太地區人民的繁榮。」

在4段賀文中，杜魯道一共提及了2次「印太地區」，強調與日本在共同區域利益合作的重要性，不過在部份專家眼中，這是未來加拿大將對中國大陸更強硬的訊號。

加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）的中國專家伊凡斯（Paul Evans）表示，使用「印太地區」一詞，代表加拿大對這個區域的傳統看法已經有微妙但明顯的轉變。

他說傳統上，加拿大將太平洋另一岸的龐大地緣政治實體稱為「亞太」，這個詞明確包含了中國大陸及其他鄰國，不過「印太」就排除了中國。

「這聽起來只是文字差別，但當中有很嚴重的區別」，伊凡斯說，「印太一詞帶我們進入強權競爭的戰略時刻，印太基本上就是關於中國的崛起，以及對它的回應。」

不過關於「印太」一詞，他個人希望加拿大採取「較溫和」的態度，「有時對抗中國，在經濟及其他領域上經常和中國合作。」

在康明凱及史佩弗都平安返回加拿大後，另外其他專家認為現在是渥太華更嚴厲反擊北京的時刻。

加拿大前外交官、現任國際貿易律師的赫爾曼（Lawrence Herman）表示，加拿大需要一個和美國、澳洲一致、更強大、更務實的貿易政策，並且應該立即禁止華為參與加拿大下一代5G網路服務。

此外，渥太華也應該闡明，在符合加拿大政策、法規下，雙方能夠繼續進行的商業及貿易領域。

前加拿大駐中國大使趙樸（Guy Saint-Jacques）則指出，雖然北京目前已經將「人質外交」確立為外交工具，但是加拿大必須與盟友協調，反抗北京將「貿易當作武器」的作法。

在澳洲呼籲對新冠病毒起源展開調查後，北京就對澳洲施展懲罰性關稅。加拿大軟禁孟晚舟期間，北京也對加拿大的油菜籽及肉類出口實施類似禁令。

2月，加拿大呼籲國際社會反對任意拘留，以阻止部份國家拘留外國公民作為外交籌碼，這份不受約束力的宣言獲得超過60國支持。

趙樸形容這是「好的起頭」，他認為加拿大應該聯合盟友，制定能夠獲得盟友共鳴的標準，其中也包括針對貿易武器化的制裁。