近年來，又名銀耳的白木耳成為相當夯的養生食材，有人天天飲用冰糖銀耳蓮子湯，以為養顏美容，但營養師提醒，白木耳不含膠原蛋白、蛋白質，如果將此當成正餐，可能吃出一堆問題。

●白木耳本身營養成分豐富 當正餐吃卻會出現大問題

台安醫院營養師劉怡里表示，白木耳營養豐富，含有粗蛋白、碳水化合物與膳食纖維，以及鈣、磷、鉀、鈉、鎂等多種礦物質，其中又以鈣、磷與鉀含量最高。

劉怡里表示，白木耳屬於高纖的健康蔬菜，主要原因為含有豐富的膳食纖維，具有穩定血糖、代謝血脂、促進腸胃蠕動等3大功效，相當適合想減重者，以及嚴格控制血糖的糖友食用。

但值得注意的是，白木耳並不含膠原蛋白，但許多人認為吃起來口感黏稠，就一定具有養顏功效，因此，幾乎天天食用，劉怡里說，就有1名熟女因此吃出問題，體重52公斤，但體脂率高達38%，健診報告一片紅字。

●白木耳不含膠原蛋白 市售木耳飲品當心含糖量

劉怡里說，該名熟女中午只吃冰糖蓮子白木耳，以為可以補充膠原蛋白，讓皮膚Q彈，還可美白，但白木耳不含膠原蛋白，而蓮子、冰糖含有澱粉與糖份，幾乎沒有蛋白質，營養並不均衡。

白木耳、黑木耳含有豐富的鉀，劉怡里提醒，腎臟功能不好的人應該謹慎食用，不要吃太多。

坊間白木耳、黑木耳等相關健康飲品越來越多，劉怡里建議，購買時應注意糖份，建議自己料理木耳湯品，添加紅棗、水果丁，就不用額外再加糖分，吃起來更健康。